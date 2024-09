Meryl Streep zagra główną rolę w serialowej adaptacji amerykańskiego bestsellera

"Korekty" - co wiemy o serialu?

Informacja o angażu Meryl Streep do roli w "Korektach" jest pierwszą dotychczasową nowiną dotyczącą projektu - do niedawna nikt nawet nie podejrzewał, że bestseller Frazena uda się po tylu latach zaadaptować na serial lub film. Za produkcję odpowiadać będzie CBS Studios. W role producentów wykonawczych wcielą się sam autor Jonathan Frazen, Mark Roybal oraz Nicole Clemens Książki Jonathana Frazena były regularnie tłumaczone na język polski, głównie za sprawą wydawnictwa Sonia Draga. Poza pisaną prozą, autor jest także stałym eseistą w amerykańskim czasopiśmie The New Yorker. "Korekty" są jego najpopularniejszą książkę, która poza prestiżową nagrodą National Book Award przyniosła mu także nominację do nagrody Pulitzera. W 2019 roku powieść została umieszczona na 16 miejscu na liście 100 najlepszych książek XXI wieku według dziennikarzy i krytyków The Guardian."Korekty" opowiadają historię Enid Lambert (w tej właśnie roli zobaczymy Meryl Streep ), która po niemal pięćdziesięciu latach w roli żony i matki jest głodna przyjemności płynących z życia. Jej mąż zmaga się z postępującą demencją, a dzieci straciły z nią regularny kontakt. Enid całym sercem pragnie zrealizować jedno największe marzenie: zebrać swoją rodzinę na ostatnie wspólne święta Bożego Narodzenia. Książka chwalona jest za magnetyczne, łatwe do utożsamienia postacie i sprawność w rysowania panoramy amerykańskiego społeczeństwa końca XX wieku na podstawie jego najmniejszej komórki - rodziny.Co ciekawe, w 2011 roku HBO próbowało zająć się ekranizacją "Korekt" w swoim własnym miniserialu. Nakręcenie pierwszego odcinka zlecono wówczas Noahowi Baumbachowi (" Historia małżeńska "). Producentem wykonawczym został wówczas właśnie Baumbach , wraz z Jonathanem Frazenem i Scottem Rudinem , który od samej premiery rozwijał projekt przeniesienia książki na ekran - pierwotnie jego zamysłem było uczynienie z niej filmu fabularnego. W pierwszym odcinku wystąpili: Chris Cooper Greta Gerwig . Niestety, po ocenie pilotażowego odcinka uznano, że książka jest zbyt trudna do rzetelnej i satysfakcjonującej adaptacji przy jednoczesnym zachowaniu uwagi szerokiej widowni, głównie za sprawą obecnych w powieści ciągłych przeskoków czasowych, które dezorientowały testową publikę.W ostatnim czasie Meryl Streep chętniej pojawia się w produkcjach serialowych, niż filmowych. Jej ostatnią rolą na dużym ekranie był epizod w " Nie patrz w górę " w 2021 roku. Od tego czasu pojawiła się w dwóch serialach - najpierw w gościnnej roli w " Ekstrapolacjach ", później w znacznie większej w " Zbrodniach po sąsiedzku ".