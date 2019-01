Sony sprzedało już ponad 90 milionów PlayStation 4

3 2 1



Podczas konferencji na targach CES 2019 w Las Vegas Sony zdradziło kilka nowych liczb dotyczących PlayStation 4. Najważniejsze czego się dowiedzieliśmy to liczba sprzedanych konsol - od premiery (15 listopada 2013) do końca 2018 roku sprzedało sięPS4. Łącznie gracze PlayStation kupiligier, z czegow zeszłorocznym okresie świątecznym. Ujawniono również, że pod koniec listopada 2018 przekroczono barieręaktywnych graczy w miesiącu.Powody do świętowania ma również studio Insomniac Games, któregoprzekroczył granicę 9 milionów sprzedanych kopii. Liczba ta pochodzi jednak z 25 listopada, więc po świątecznych promocjach może tego być już więcej.