"Marvel's Spider-Man 2": Peter Parker i Miles Morales w akcji

Wczorajsze PlayStation Showcase przyniosło nie tylko sporo zaskoczeń ale również dostarczyło to na co wszyscy czekaliśmy. Insomniac Games po raz pierwszy zaprezentowało pierwszy wgląd w swoją nową grę - " Marvel's Spider-Man 2 ".Zwiastun zaczyna się od dość enigmatycznego wprowadzenia, które stopniowo odsłania jednego z klasycznych antagonistów Spider-Mana - Kravena Łowcę. Ten zostaje przeniesiony na jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc do polowań: Manhattan. Po tym nieco rozwlekłej wprowadzeniu, cierpliwość graczy zostaje nagrodzona, gdy twórcy wprowadzają nas w sam środek dynamicznej akcji. Widzimy tam Petera Parkera, odzianego w swój ikoniczny strój, który został zainfekowany przez symbionta. Jego misją nie jest walka, ale ratowanie Jaszczura przed Kravenem i jego sługusami. W nawiązaniu do niedawnego tweeta deweloperów, gra nie będzie oferować trybu współpracy, ale gracze będą mogli płynnie przełączać się na Milesa w kluczowych momentach rozgrywki, co doskonale pokazuje zwiastun. Na podstawie tabletu, który posiada Kraven, możemy przypuszczać, że w grze pojawi się kilka dodatkowych postaci, takich jak Black Cat, Prowler, Wraith i Tombstone.Poza pełnym akcji trailerem, dostaliśmy również przybliżoną. Czekacie na powrót pajęczaków?