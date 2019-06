Spider-Man dostanie 9 filmów i spotka Deadpoola z Wolverine'em?

W lipcu do kin wchodzi, drugi film o Spider-Manie z Tomem Hollandem w roli głównej. Jeśli wierzyć najnowszej plotce, czeka nas jeszcze siedem jego sequeli. Tak, Sony i Marvel planują 9-częściową filmową sagę o Człowieku-Pająku.Plan jest prosty. Pierwsze trzy filmy (w tym) mają opowiedzieć o licealnych latach Petera Parkera. Po nich czeka nas druga trylogia, tym razem o Parkerze-studencie. Zwieńczeniem będą trzy filmy o Parkerze robiącym dorosłe rzeczy.Co ciekawe, wśród planów na owe "dorosłe rzeczy" są m.in. duety Pająka z Deadpoolem i Wolverine'em. Chwilowo żadnego z nich nie ma w kinowym uniwersum Marvela, ale łączy się to z zapowiedziami Kevina Feigego , że na pojawienie się mutantów w MCU musimy jeszcze chwilę poczekać. Dlatego dopiero dorosły Spider-Man będzie mógł spotkać się ze wspomnianymi postaciami.Dalekosiężny plan ma pozwolić na przygotowanie finałowego starcia podobnego do walki Avengers z Thanosem. Czy chodzi o Green Goblina? A może o Sinister Six? Marvel i Sony wydają się powoli wprowadzać kolejnych członków grupy złoczyńców. W pierwszym filmie pojawił się Vulture ( Michael Keaton ) i (potencjalny) Scorpion ( Michael Mando ). W drugim zobaczymy Mysterio ( Jake Gyllenhaal ).