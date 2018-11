Stara ekipa "Ghostbusters" wciąż może wyruszyć na łowy

Wydawać by się mogło, że po filmie Paula Feiga tematumrze na dobre. Wychodzi jednak na to, że gwiazdy oryginału wciąż nie mogą pogodzić się z sytuacją. Tym razem ogień w sercach fanów ponownie rozniecił Dan Aykroyd Aktor nigdy krył nigdy pogardy dla produkcji Feiga , którą - wedle jego słów - pogrążył "nadmuchany budżet". I wygląda na to, że nie tylko pracuje nad filmem animowanym o przygodach Ghostbusters, ale też nad tekstem, który na powrót scementuje starą ekipę. Zdradził to wszystko w talk-show Dana Rathera."Istnieje możliwość ponownego spotkania" - mówił - "Właśnie piszę scenariusz, który da taką możliwość pozostałym członkom składu. I myślę, że Billy ( Murray ) się zgodzi, nawet jeśli miałby zagrać ducha - ta historia będzie tak dobra". Z pozostałych wypowiedzi wynika, że być może chodzi o przerobiony scenariusz, o którym słyszeliśmy już chyba wszystko dawno temu; przerobiony oczywiście z racji odejścia śp. Harolda Ramisa oraz niezadowolenia i niezdecydowania wspomnianego Murraya Myślicie, że tym razem się uda? Chcielibyście zobaczyć ten film?