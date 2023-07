Strajk aktorów. Tom Cruise zignorowany przez studia i gildię aktorów

Tom Cruise wstawił się za kaskaderami

Zwiastun "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One"

O co prosił Tom Cruise gildię aktorów?

Jak podaje portal The Hollywood Reporter, pięć tygodni temu Tom Cruise wziął udział w spotkaniu negocjacyjnym. Na nimProsił AMPTP, by ta zgodziła się na proponowane zmiany w kontraktach, które poprawiłyby warunki pracy kaskaderów oraz zmieniła zasady wynagradzania ich za wszystko, co robią na planie na potrzeby filmów i seriali.Niestety, cały Cruise'a nie wystarczył, by AMPTP zmieniło swoje zdanie w tych sprawach. I ostatecznie do strajku aktorów doszło.Podkreślał, że promocja i walka o sukces tytułów, którym aktorzy poświęcili sporo swojego wysiłku, jest dla nich bardzo ważna. Przypomniał również, że po pandemii kina są w bardzo trudnej sytuacji i aktorzy powinni je wspierać.SAG-AFTRA nie przychyliła się do tej prośby. Według obecnych zasad strajkowychCo więcej SAG-AFTRA poinformowało ostatnio, żew kanałach społecznościowych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba podpisała kontrakt jeszcze przed formalnym rozpoczęciem strajku. Z takiego kontraktu może się wywiązać.