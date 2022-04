Studio J.J. Abramsa szykuje film oparty na zabawkach Hot Wheels

O czym opowie film oparty na Hot Wheels?

Filmowe plany Mattel: "Barbie" Grety Gerwig

Kolejna popularna zabawka pędzi na ekran filmowy. J.J. Abrams i jego studio Bad Robot przygotowują projekt oparty na marce Hot Wheels. Wśród producentów są również Mattel Films i Warner Bros. Pictures.Hot Wheels to marka zabawkowych samochodów produkowanych przez firmę Mattel od 1968 roku. Początkowo tworzono je z myślą o dzieciach, z czasem zaczęły powstawać też limitowane modele kolekcjonerskie. Wyprodukowano miliardy sztuk zabawek, a kolejne egzemplarze powstawały we współpracy z projektantami pracującymi też przy prawdziwych samochodach.Oparty na marce Hot Wheels film ma być wysokooktanowym kinem akcji, które pokaże światu jedne z najbardziej imponujących pojazdów na świecie: od szybkich samochodów przez monster trucki po motocykle.Nad rozwojem filmu czuwać będą wiceprezes Kevin McKeon i dyrektor kreatywny Andrew Scannell z Mattel Films. Z ramienia Warner Bros. opiekunem projektu jest Peter Dodd . Reprezentantami studia Bad Robot będą z klei Hannah Minghella , zapowiada Minghella Mattel Films przygotowuje we współpracy z Warner Bros. Pictures również film " Barbie ". Za kamerą stanie Greta Gerwig . Twórczyni " Lady Bird " oraz " Małych kobietek " napisała również scenariusz filmu do spółki ze swoim partnerem Noah Baumbachem (" Historia małżeńska "). W obsadzie są Margot Robbie