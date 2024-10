Wszystko co musisz wiedzieć o "Call of Duty: Black Ops 6"

Fabuła i setting

Tryby gry

Nowe funkcje i mechaniki

Wierność historyczna i inspiracje



"Black Ops 6" czerpie inspiracje z prawdziwych wydarzeń historycznych, ale jak to bywa w serii Black Ops, historia zostaje ukazana z alternatywnej perspektywy. Gracze będą mieli okazję doświadczyć intryg politycznych i militarystycznych, które zmuszą do refleksji nad tym, komu można zaufać. Gra porusza temat organizacji takich jak CIA, które, mimo swojej potęgi, są podatne na wewnętrzne intrygi i zdrady.



Damon Allen, wcielający się w postać Franka Woodsa, mówi: "To prawdziwy zaszczyt wystąpić w grze takiej jak Call of Duty, ponieważ historia oparta jest na prawdziwych ludziach, a ich oddanie zasługuje na najwyższy szacunek".



Zróżnicowana rozgrywka



Podczas kampanii gracze zmierzą się z wieloma nowymi wyzwaniami, w tym zaawansowanymi przeciwnikami, którzy wymagają bardziej strategicznego podejścia. Nowi przeciwnicy, tzw. "elitarni", będą zmuszać graczy do szybszego i bardziej przemyślanego działania. Dodatkowo, w grze pojawią się nowe gadżety, takie jak zdalnie sterowane noże wybuchające, które uczynią rozgrywkę jeszcze bardziej nieprzewidywalną.



Kolejną ciekawą nowością jest kryjówka – lokacja, w której gracze mogą rozmawiać z towarzyszami, odkrywać ich historie oraz ulepszać swoje wyposażenie. Każda misja wpływa na rozwój tego miejsca, co odzwierciedla postępy w fabule.



Karen David, wcielająca się w postać Sev, opowiada: "Nigdy wcześniej nie grałam postaci takiej jak Sev. Była trenowana na zabójczynię od dzieciństwa, przez co nosi w sobie mnóstwo traum, a brak empatii i współczucia to dla niej norma".



Podsumowanie



"Call of Duty: Black Ops 6" to tytuł, który przynosi wiele nowości, ale jednocześnie zachowuje to, co gracze kochają w serii. Powrót znanych postaci, dynamiczna kampania pełna zwrotów akcji, nowe mechaniki oraz rozbudowany tryb zombie sprawiają, że nadchodząca odsłona ma potencjał, aby stać się jednym z najważniejszych tytułów tego roku. Premiera już 25 października, a już dziś można pobrać grę w ramach preloadu, aby zaoszczędzić czas w dniu premiery.



Wyjazd odbył się na zaproszenie firmy Activision Blizzard.

Akcja gry rozgrywa się w 1991 roku, co oznacza, że twórcy postanowili skupić się na okresie, który dotychczas nie był eksplorowany w serii Call of Duty. W " Black Ops 6 " powrócą znane postacie, takie jak Frank Woods czy Russell Adler. Fabuła osadzona w czasach zakończenia Zimnej Wojny i trwającej wojny w Zatoce Perskiej wprowadza elementy polityczne i szpiegowskie, co nadaje grze charakterystyczny klimat konspiracji oraz tajnych operacji.Jednym z głównych wątków fabularnych jest odkrycie przez bohaterów organizacji o nazwie Pantheon, która zinfiltrowała najwyższe szczeble rządu. Gracze wcielą się w agentów, którzy muszą działać na własną rękę, by powstrzymać globalną katastrofę.Natalie Pohorsky, producent narracyjny z Raven Software, podkreśliła emocje towarzyszące procesowi twórczemu: "".W " Black Ops 6 " pojawią się trzy główne tryby: kampania, multiplayer oraz powrót popularnego trybu z zombie. Kampania oferuje dynamiczne doświadczenia, pełne niespodzianek i zaskakujących momentów. Misje będą rozgrywać się w różnych lokacjach na świecie – od misji wojennych w Zatoce Perskiej po skomplikowane włamania w Waszyngtonie.Tryb multiplayer, będący fundamentem serii, przyniesie 16 nowych map już na premierę. Gracze mogą spodziewać się intensywnych starć na zróżnicowanych mapach, a także nowego systemu poruszania się, zwanego "omnimovement". Umożliwia on graczom poruszanie się w pełnych 360 stopniach, dodając dynamiki i płynności w starciach, i będzie wykorzystywany w każdym trybie gry.Powrót trybu zombie to również ważny punkt dla fanów serii. Treyarch ogłosiło, że jest to najmocniejsza odsłona zombie, jaką kiedykolwiek stworzono. Gracze będą mieli do dyspozycji nowe mapy oraz system ulepszeń, który nagradza podejmowanie ryzyka specjalnymi bonusami, dodając głębi rozgrywce.Jedną z największych nowości w mechanice gry jest wspomniane już omnimovement, które pozwala graczom na poruszanie się w pełnych 360 stopniach, włączając w to bieganie, ślizgi i skoki we wszystkich kierunkach. Zdecydowanie wpłynie to na sposób, w jaki gracze będą walczyć i wykonywać akcje.Kolejną interesującą mechaniką jest możliwość pełnej kontroli ruchów w pozycji leżącej. Gracze będą mogli obracać się i strzelać spod siebie, co urozmaici starcia i może niejednokrotnie zaskoczyć zbliżających się przeciwników.Dla graczy, którzy lubią dostosowywać swoje umiejętności, twórcy wprowadzili system Intelligent Movement, czyli zestaw ułatwień, dzięki którym postać automatycznie pokonuje przeszkody. Oznacza to, że nie trzeba już wciskać przycisków odpowiedzialnych za kucnięcie czy skok – postać sama wykona te akcje. Wszystkie te udogodnienia można dostosować według własnych preferencji, dzięki czemu każdy będzie mógł zoptymalizować swoje doznania z gry.