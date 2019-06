Taron Egerton znów postrzela z łuku? Teraz jako Green Arrow?

We Got This Covered kontynuuje swoją niekończącą (jak się zdaje) serię rewelacji na temat ekranizacji komiksów DC Comics, które może kiedyś powstaną w Warner Bros. Ostatnio na tapecie jest Green Arrow. Po tym, jak serialowa wersja właśnie dobiega końca, rosną szanse (według WGTC) na widowisko kinowe. Portal ma już nawet informacje na temat kandydatów do roli. Otóż na liście życzeń Warner Bros. jest Anglik Taron Egerton Dla aktora nie byłoby to pierwsze widowisko, w którym musiałby strzelać z łuku. Był bowiem gwiazdą filmu. Mało kto go jednak z tej roli kojarzy, ponieważ obraz był finansową klapą. Egerton lepiej znany jest dzięki serii komiksowejoraz muzycznej biografii Eltona Johna Egerton nie jest jedynym kandydatem na liście Warnera. Wcześniej We Got This Covered podawało, że szansę na rolę ma inny Anglik, Charlie Hunnam . On również miał okazję strzelać z łuku i machać mieczem, był bowiem gwiazdą widowiska, które (podobnie jak) nie sprzedało się w kinach.WGTC zastrzega jednak, że dodroga jeszcze daleka. Sam bohater może się jednak w filmach Warnera pojawić wcześniej, a to za sprawą związanej z nim postaci Black Canary. Tę bohaterkę zobaczymy już w, gdzie zagra ją Jurnee Smollett-Bell . W planach jest również jej własny film, gdzie Green Arrow mógłby się pojawić.Oczywiście na chwilę obecną są to tylko spekulacje poparte niepotwierdzonymi informacjami, do których dotarł portal We Got This Covered.