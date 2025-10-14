Koniec Apple TV+. Platforma zmienia nazwę

Platforma streamingowa Apple'a zmienia nazwę. Rebranding jest kosmetyczny i może dlatego koncern dokonał go bez jakichkolwiek fanfar. Informacja ukryta została w komunikacie o premierze "F1: Film" na platformie.
Co zamiast Apple TV+?
Apple TV+ to platforma streamingowa powstała w 2019 roku. Przeszła do historii jako pierwsza platforma, której produkcja zdobyła Oscara dla najlepszego filmu (była to "CODA
").
Teraz Apple zdecydował się delikatnie zmienić nazwę platformy. Znika z niej znak plusa
. Od teraz mamy więc platformę Apple TV.
Jako że Apple nie zrobił szumu wokół tej zmiany, nie jest do końca jasne, dlaczego w ogóle do niej doszło. Po prostu twierdzi, że Apple TV zapewni nową, żywą identyfikację.
Zmiana została ogłoszono w komunikacie o tym, że "F1: Film
" trafi w końcu na platformę streamingową Apple'a 12 grudnia. Produkcja sfinansowana przez koncern z logiem jabłka była w kinach dystrybuowana przez Warner Bros. Obraz jest jedną z najlepiej sprzedających się hollywoodzkich premier w tym roku. Na całym świecie zarobił prawie 630 milionów dolarów.
Zwiastun filmu "F1: Film"