Stanley Tucci w akcji jak Reacher? Będzie też dramat rodzinny

Stanley Tucci, który dopiero zszedł z planu "Diabeł ubiera się u Prady 2", już rozpoczął zdjęcia do kolejnego filmu. Aktor gra główną rolę w międzynarodowego kryminale pod tytułem "Masterplan" w reżyserii Thomasa Vincenta – twórcy serialu "Reacher" i "Bodyguard". Będzie to pierwsza francusko-włoska produkcja Prime Video w języku angielskim.
Getty Images © James Devaney
Stanley Tucci i Maryl Streep na planie filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"
"Masterplan" ma opowiedzieć o skomplikowanym napadzie na jedno z najsłynniejszych dzieł sztuki – Mona Lisę. Tucci wciela się w legendarnego złodzieja, który planuje ukraść ten ikoniczny obraz z Luwru. Jako partnerów w akcji wybiera dwoje młodych ekspertów: włoską specjalistkę od cyberprzestępczości Chiarę (Simona Tabasco
, gwiazda 2. sezonu "Białego Lotosu
") i francuskiego eksperta od materiałów wybuchowych Jaya (Victor Belmondo
). Wkrótce zdradza im, że tak naprawdę są rodzeństwem, a on jest ich ojcem. Wszyscy będą więc nie tylko mierzyć się z wyzwaniami skoku stulecia, ale i rodzinnymi zaszłościami.
Z tego też powodu "Masterplan" planowany jest nie tylko jak heist movie
, ale i opowieść o rodzinnych relacjach, które wykraczają poza znane granice.
Zdjęcia mają trwać we Włoszech i Francji. Film trafi na Prime Video w ponad 240 krajach na całym świecie.
Kilka lat temu – w 2024 roku – Tucciego
mogliśmy oglądać w oscarowym "Konklawe
" Edwarda Bergera
, a kilka miesięcy temu w Netfliksie zadebiutował "The Electric State
" z jego udziałem. Zobaczcie naszą recenzję filmu.
