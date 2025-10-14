Newsy Filmy Stanley Tucci w akcji jak Reacher? Będzie też dramat rodzinny
źródło: Getty Images
autor: James Devaney
Stanley Tucci, który dopiero zszedł z planu "Diabeł ubiera się u Prady 2", już rozpoczął zdjęcia do kolejnego filmu. Aktor gra główną rolę w międzynarodowego kryminale pod tytułem "Masterplan" w reżyserii Thomasa Vincenta – twórcy serialu "Reacher" i "Bodyguard". Będzie to pierwsza francusko-włoska produkcja Prime Video w języku angielskim.

GettyImages-2228163499.jpg Getty Images © James Devaney
Stanley Tucci i Maryl Streep na planie filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

"Masterplan" – Stanley Tucci w obsadzie



"Masterplan" ma opowiedzieć o skomplikowanym napadzie na jedno z najsłynniejszych dzieł sztuki – Mona Lisę. Tucci wciela się w legendarnego złodzieja, który planuje ukraść ten ikoniczny obraz z Luwru. Jako partnerów w akcji wybiera dwoje młodych ekspertów: włoską specjalistkę od cyberprzestępczości Chiarę (Simona Tabasco, gwiazda 2. sezonu "Białego Lotosu") i francuskiego eksperta od materiałów wybuchowych Jaya (Victor Belmondo). Wkrótce zdradza im, że tak naprawdę są rodzeństwem, a on jest ich ojcem. Wszyscy będą więc nie tylko mierzyć się z wyzwaniami skoku stulecia, ale i rodzinnymi zaszłościami. 

Z tego też powodu "Masterplan" planowany jest nie tylko jak heist movie, ale i opowieść o rodzinnych relacjach, które wykraczają poza znane granice. 

Zdjęcia mają trwać we Włoszech i Francji. Film trafi na Prime Video w ponad 240 krajach na całym świecie. 

Stanley Tucci – ostatnie role



Kilka lat temu – w 2024 roku – Tucciego mogliśmy oglądać w oscarowym "Konklawe" Edwarda Bergera, a kilka miesięcy temu w Netfliksie zadebiutował "The Electric State" z jego udziałem. Zobaczcie naszą recenzję filmu.

MOVIE SIĘ: Rozmawiamy o "The Electric State"



Na rozmowę zapraszają Kuba Popielecki, Maciej Satora i Łukasz Muszyński. 




