Tim Miller ujawnia, ile dostał za wyreżyserowanie "Deadpoola". Kwota zaskakuje

Kiedy Tim Miller został wybrany na stanowisko reżysera " Deadpoola ", nie był jeszcze osobą o ustalonej w Hollywood pozycji. Miller w rozmowie z portalem Collider powiedział wprost: Tim Miller zaraz dodaje jednak, że jeśli jego wywód brzmi, jakby nie był wdzięczny za daną mu szansę, to tak wcale nie jest. Jest bardzo wdzięczny.trafił do kin w 2016 roku i stał się wielkim kasowym przebojem. Zarobił w kinach. A Millerowi otworzył drzwi do największych wytwórni. Jego kariera jednak od tego momentu pełna jest wzlotów i upadków. Jako reżyser nakręcił jeszcze tylko jeden film kinowy – widowisko. Ale jako producent odniósł sukces serią, której trzecia część właśnie trafiła do kin.