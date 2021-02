Time's Up ostro o powrocie Bretta Ratnera

Organizacja Time's Up zajmująca się ochroną praw i interesów ofiar mobbingu i przemocy seksualnej w miejscach pracy zareagowała ostro na informację, że Brett Ratner powróci do filmowego obiegu i wyreżyseruje film o Mili Vanilli. "To nigdy nie powinno mieć miejsca".W oświadczeniu prezeski Tiny Tchen czytamy, że Ratner nie tylko nie uznał swojej winy i nie przeprosił ofiar, ale również aktywnie działał na ich szkodę na drodze sądowej i próbował je uciszyć. "Nie ma na zgody na taki powrót" - podsumowała Tchen.Przypomnijmy: od czasu " Herkulesa " z 2014 roku Ratner nie nakręcił żadnego filmu. W listopadzie 2017 roku siedem aktorek, w tym Olivia Munn Natasha Henstridge , oskarżyły twórcę o molestowanie seksualne, co doprowadziło do zerwania przez Warner Bros. lukratywnego kontraktu z firmą Ratpac. Ratner , który odpierał zarzuty, milczał aż do teraz, gdy - w równie niespodziewanym zwrocie akcji - zabezpieczył prawa do rozgrywającej się wciąż na naszych oczach historii GameStopu oraz założycieli WallStreetBets, Jaimego i Joela Rogozińskich.Z filmem o Milli Vanilli Ratner związany jest od blisko dekady. Scenarzystą projektu został Jeff Nathanson , z którym reżyser pracował przy " Godzinach szczytu ". Data rozpoczęcia zdjęć pozostaje niewiadomą.Time's Up zostało założone w 2018 roku w trakcie rewolucji #metoo.