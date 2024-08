"Godziny szczytu 4" nie powstaną? Przez Bretta Ratnera

Skasowany Brett Ratner. Hollywood nie chce z nim pracować

w teorii powinno powstać dla Warner Bros. Cykl był bowiem do tej pory realizowany przez należące do WB New Line Cinema. Studio jednak postanowiło sprzedać licencję na produkcję czwartego filmu.Aktualnie projekt rozwijany jest przez producenta. Związany z nim jest również producent poprzednich części. Panowie w ostatnich miesiącach spotykali się z przedstawicielami różnych hollywoodzkich wytwórni licząc na współpracę przy realizacji " Rush Hour 4 ".. Jak donosi The Hollywood Reporter,. Tego oficjalnie nikt zresztą nie chce potwierdzić. Doniesienia na powiązania jego z projektem są sprzeczne i zależą od tego, kogo się spyta.. Jego podkopana pozycja została ostatecznie zmiażdżona w czasie ruchu #MeToo., w tym przez Olivię Munn Natashę Henstridge o niestosowne zachowanie,. Od tego momentu reżyser uznawany jest w Hollywood za persona non grata. Ratner kilka lat temu próbował powrócić. Udało mu się wstępnie przygotować projekt filmu biograficznego o zhańbionym zespole. Opór środowiska był jednak tak duży, że plany trafiły do końca.Bohaterami filmowej serii " Godziny szczytu " są czarnoskóry rozgadany policjant z Los Angeles () oraz będący mistrzem kung fu funkcjonariusz z Hongkongu (), którzy wspólnie rozwiązują zagadki kryminalne. Pierwszy film trafił do kin w 1998 roku. Dwie kolejne części pojawiły się na ekranach w 2001 i 2007 roku.W ostatnich latach zarówno Chan jak i Tucker wspominali, że byliby zainteresowani wskrzeszeniem serii.