To już półmetek części kinowej 19. Millennium Docs Against Gravity!

Film i spotkanie: "Ren płynie do Morza Śródziemnego" (The Rhine Flows to the Mediterranean Sea) reż. Offer Avnon, Kinoteka, sala 2, 20:15

Film i spotkanie: OKI DOKI, blok 2 - "Relacje ze zwierzętami" (Block 2 - Relations with animals), Kinoteka, sala 2, 11:00

Film i spotkanie: "Terytorium" (The Territory), reż. Alex Pritz, Kinoteka, sala 1, 18:00

Film i spotkanie: "Nieskończoność według Floriana" (Infinity According to Florian), reż. Oleksiy Radynski, Kinoteka sala 3, 18:15

Film i spotkanie: "Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości" (We Met In Virtual Reality), reż. Joe Hunting, Kinoteka, sala 4, 20:30

Pokaz z audiodeskrypcją: "Rzeka" (River), reż. Jennifer Peedom, Kino Elektronik, Duża Sala

OKI DOKI, Klub Komediowy, " Nieskończoność według Floriana " i " Rzeka " - filmy i spotkania z twórcami na półmetku festiwalu.WTOREK, 17 MAJAGlenn Kurtz znalazł w domu swoich rodziców na Florydzie trzyminutowy film z ich rodzinnej wioski – Nasielska, nakręcony w 1938 roku. Bianca Stigter te trzy minuty zmieniła w medytację nad społecznością, której już nie ma. Przeprowadza śledztwo nad postaciami występującymi w filmie, bo to być może jedyny zachowany ślad ich istnienia z czasów, kiedy mogli żyć w spokoju.Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserką Biancą Stigter i autorem książki Glennem Kurtzem.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/Three-Minutes-%25E2%2580%2593-A Poznajemy historię czterech wizjonerów: 102-letniego legendarnego wynalazcę dr. Jamesa Lovelocka, bioniczną inżynierkę Janine Benyus, projektanta Arthura Huanga i finansistę Johna Fullertona, których niezwykłe doświadczenia zmieniły sposób myślenia o przyszłości ludzkości. Film odkrywa sekrety innowacyjnej koncepcji zmiany świata zwanej cyrkularnością. Chodzi o innowacyjny, zamknięty obieg gospodarczy, który eliminuje odpady i oszczędza zasoby planety.Po filmie spektakl "Dlaczego w walce o planetę kręcimy się w kółko? Klub Komediowy improwizuje na MDAG"Więcej o filmie: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/Going-Circular Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/event/Dlaczego-w-walce-o-planete-krecimy-sie-w Reżyser filmu mieszkał w Niemczech osiem lat, biorąc aktywnie udział w życiu artystycznym. Mógł starać się o obywatelstwo, ale żeby je otrzymać, musiałby zrzec się obywatelstwa izraelskiego. Nie zdecydował się na to i wkrótce wrócił do Izraela. Film w impresyjnej formie łączy wrażenia z pobytu w Niemczech i w Polsce z rozmowami z ojcem w Izraelu. Ukazuje wciąż żywe traumy, mechanizmy wyparcia i próby pogodzenia się ze swoim życiem.Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem.Więcej o filmie: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/The-Rhine-Flows-to-the-Mediterranean ŚRODA, 18 MAJAZapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli_ki na blok filmów, w którym poznajemy świat zwierząt z dwóch odmiennych perspektyw: schroniskowego psa oraz dziewczynki-myśliwej. Pinki " reż. Ewa Martynkien Bohaterem filmu jest czteroletni pies ze schroniska, Pinki. Pewnego dnia wolontariuszki zakładają mu stronę w mediach społecznościowych i zaczynają szukać dla niego stałego opiekuna. Możesz się zawsze wycofać " (Buck Fever), reż. Griet Goelen Polowanie jest częścią codziennego życia ośmioletniej Emily Fletcher i jej rodziny mieszkającej w Teksasie. Dziewczynka uczy się strzelać i skórować zwierzęta, a ojciec i starszy brat przygotowują ją do pierwszego polowania. Emily bardzo chce, ale się boi. Czy będzie w stanie przezwyciężyć swoje lęki?Spotkanie: Po filmach odbędzie się rozmowa z artystką i wolontariuszką działającą na rzecz psów – Pamelą Grzelak.Więcej o filmach i bilety: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/moviesPackage/OKI-DOKI-blok-2---Relacje-ze Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/event/Rodzinne-OKI-DOKI.-Relacje-ze-zwierzetami. Pasjonujący dokumentalny thriller. Reżyser przez trzy lata towarzyszy plemieniu Uru-eu-wau-wau w walce o ziemię i przetrwanie. Ich terytorium otoczone jest przez osadników, farmerów i poszukiwaczy cennych minerałów. Wszyscy chcą jednego – wykarczować puszczę.Spotkanie po filmie: Klimat a ludność rdzenna (Climate and indigenous peoples)Ludność rdzenna świadoma silnej zależności od środowiska toczy nierówną walkę o swoje tereny. To aktywiści i aktywistki świadomi konsekwencji eksploatowania zasobów.Goście: Kamil Wyszkowski - wieloletni pracownik ONZ, Dominika Lasota - Młodzieżowy Strajk KlimatycznyProwadzący: Patryk Strzałkowski - dziennikarz portalu Gazeta.pl, autor reportażyWięcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/The-Territory Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/event/Debata%253A-Klimat-a-ludnosc Jeden z pięciu filmów na MDAG 2022 poruszający tematykę Ukrainy. Florian to ukraiński Leonardo da Vinci. Florian założył, że musi dożyć 90-ciu lat, bo oprócz walki o przyszłość spodka, jednej z architektonicznych ikon Kijowa, ma też kilka innych spraw do załatwienia na tym i… z tym światem.Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem Oleksiyem Radynskim Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/Infinity-According-to Ten rewolucyjny film powstał w całości w wirtualnej rzeczywistości. Reżyser przez dwa lata dokumentował podróż po VRChacie, który jest społeczną platformą wirtualnej rzeczywistości.W tym równoległym świecie każdy może być kim chce. Reżyser trafnie wybiera swoich bohaterów spośród użytkowników, którzy rozkwitają na nowo w VR i przekraczają swoje ograniczenia w świecie, w którym wszystko jest możliwe.Spotkanie po filmie: Czy czujesz tak jak Twój awatar? Spotkanie z reżyserem i bohaterką filmu.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/We-Met-In-Virtual Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/event/Czy-czujesz-tak-jak-Twoj Rzeki od zawsze kształtowały Ziemię, przepływały przez kontynenty, rzeźbiły krajobraz, a także nasze potrzeby, kultury i sny. Te arterie świata są tętnicami ludzkości – bogatym źródłem życia, bez którego człowiek, zwierzęta i rośliny szybko by wyginęły. Film jest spojrzeniem z lotu ptaka na związek ludzkości z rzekami. 