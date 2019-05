Todd Haynes szykuje dokument o The Velvet Underground

Getty Images © Tim Boxer



Na festiwalu w Cannes zagranicznym dystrybutorom zostaną pokazane fragmenty nowego filmu Todda Haynesa ).Jest to dokument poświęcony kultowemu amerykańskiemu zespołowi muzycznemu The Velvet Underground. Funkcjonująca w latach 1965-73 oraz 1990-94 grupa stała się uosobieniem awangardy i eksperymentu w gatunku muzyki rockowej. Liderem TVU był Lou Reed , zaś menedżerem (co prawda tylko przez krótki okres czasu) - sam Andy Warhol Filmografię Haynesa zamyka, które dwa lata temu walczyło o Złotą Palmę w Cannes.