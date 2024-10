Tomasz Kot gwiazdą pierwszego polskiego serialu Prime Video. Co wiemy o "Gąsce"?

O serialu "Gąska"

Prime Video ogłasza premierę pierwszego polskiego serialu fabularnego " Gąska " z Tomaszem Kotem w jednej z głównych ról. Opowiada on o grupie pracowników tytułowego supermarketu, którzy zmagają się z codziennymi i niecodziennymi wyzwaniami. Osadzona w absurdalnej, ale z życia wziętej rzeczywistości, ośmioodcinkowa produkcja zadebiutuje wyłącznie na Prime Video 29 listopada. Gąska " to komediowa opowieść w duchu feel good o grupie pracowników franczyzowego supermarketu działającego na przedmieściach typowego polskiego miasta. Sklep należy do ekscentrycznego lokalnego przedsiębiorcy – Włodka ( Tomasz Kot ), zafascynowanego Ameryką i wszystkim, co amerykańskie. Biznesowymi i życiowymi idolami Włodka są Elon Musk Mark Zuckerberg . Cytując swoich mistrzów, Włodek próbuje zarządzać zespołem pracowników, udowadniając, że w grupie wszystko jest łatwiejsze, a przynajmniej zabawniejsze.Podana w lekkim tonie produkcja zawiera historie i momenty, które są zakorzenione w realiach życia w Polsce. Widzowie rozpoznają w niej postacie, które znają z własnego podwórka, a w samej fabule nie zabraknie nawiązań do popkultury, jak również odniesień do ważnych współcześnie tematów społecznych.