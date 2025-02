Tomasz Kot i Stanisław Linowski gwiazdami nowego serialu Max. Co o nim wiemy?

"Przesmyk" w programie Serial Killers

Niemająca jeszcze tytułu produkcja przeniesie widzów do początku lat 90., kiedy życie wielu Polaków uległo znaczącej zmianie i nie wszyscy byli w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W tym czasie łatwo było trafić na samozwańczych proroków, którzy wydawali się idealnym rozwiązaniem wielu problemów. Samotność, ucieczka od rodziców, bunt przeciwko zasadom religijnym, normom społecznym, tęsknota za przynależnością do jakiejś grupy czy po prostu ciekawość – to tylko niektóre z motywacji jakimi kierowały się osoby trafiające pod skrzydła charyzmatycznych liderów.Nowy dramat obyczajowy Max Original pokaże, jak wiele możemy poświęcić, łącznie z własną wolnością, aby poczuć się akceptowanym i pozornie zrozumianym.– skomentował Bogumił Lipski, dyrektor Działu Fabularnego TVN Warner Bros. Discovery.Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Łukasz Muszyński i Julia Taczanowska dzielą się wrażeniami z pierwszego odcinka innego polskiej produkcji Max – thrillera szpiegowskiego " Przesmyk ", którego gwiazdą jest Lena Góra