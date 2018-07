Tomasz Stańko nie żyje

Nie żyje Tomasz Stańko , muzyk, trębacz, kompozytor, m.in. filmowy. O jego śmierci poinformowała córka. Miał 76 lat. Od dłuższego czasu zmagał się z wieloma chorobami. Stańko urodził się w 1942 roku w Rzeszowie. Po odebraniu wykształcenia w miejscowej Akademii Muzycznej rozpoczął karierę w zespole Jazz Darings, ale jego kariera eksplodowała dopiero w latach 60. Był autorem niezliczonych jazzowych albumów, dwa z nich nagrał z Krzysztofem Komedą W latach 60. pisał muzykę dla telewizji, zaczynał od serialu. Później napisał partyturę do m.in. Michała Rosy oraz Janusza Majewskiego . Była to jego ostania pełnometrażowa fabuła.Na koncie miał również kilkanaście Fryderyków, Paszport Polityki, trzykrotną nominację do Orłów, gdyńskie Złote Lwy za muzykę dooraz wiele innych nagród.