Jest pierwszy opis fabuły "Avengers: Doomsday". Czego chce Doktor Doom?

O czym opowie widowisko "Avengers: Doomsday"? Dotychczas Marvel milczał w tej kwestii, pozwalając fanom spekulować. Wreszcie pojawił się jednak pierwszy oficjalny opis fabuły filmu. Jak można się było spodziewać, skupia się on na postaci Doktora Dooma, w którego wcieli się Robert Downey Jr.
"Avengers: Doomsday": Pierwszy opis i nowy plakat
Opis fabuły "Avengers: Doomsday"
został ujawniony podczas Walt Disney Marketing Expo w Szanghaju. Przeczytajcie go sami: Doktor Doom oficjalnie przybył do Kinowego Uniwersum Marvela. Mistrz najnowocześniejszych technologii i potężnej magii wywoła kryzys, który odbije się echem w całym multiwersum.
Nie mówi nam to zbyt wiele, ale współgra z pogłoskami, według których Doom
będzie podróżował po multiwersum, poszukując zemsty na postaciach odpowiedzialnych za zakłócenia w kosmicznym porządku. Doom
pojawił się też na nowym bannerze Disneya oraz na zapowiadającym "Avengers: Doomsday
" plakacie, sugerującym, że w filmie pojawią się m.in. Ultron
i Thanos
. Zobaczcie:
Ostatnim widowiskiem Marvela jest "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
".
"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – zwiastun
O czym opowiada "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"?
Osadzona w inspirowanym latami 60. retro-futurystycznym świecie, historia przedstawia Pierwszą Rodzinę Marvela - Reeda Richardsa/Mistera Fantastica (Pedro Pascal
), Sue Storm/Niewidzialną Kobietę (Vanessa Kirby
), Johnny’ego Storma/Ludzką Pochodnię (Joseph Quinn
) oraz Bena Grimma/Stwora (Ebon Moss-Bachrach
). Bohaterowie stają przed najtrudniejszym dotąd wyzwaniem. Zmagając się z koniecznością pogodzenia swoich superbohaterskich obowiązków z siłą rodzinnych więzi, muszą stanąć w obronie Ziemi przed wygłodniałym kosmicznym bogiem, Galactusem (Ralph Ineson
), i jego enigmatycznym heroldem, Srebrnym Surferem (Julia Garner
). Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy plan Galactusa - pożarcie całej planety i jej mieszkańców - nabiera dla nich osobistego wymiaru.