Newsy Filmy Jest pierwszy opis fabuły "Avengers: Doomsday". Czego chce Doktor Doom?
Filmy

Jest pierwszy opis fabuły "Avengers: Doomsday". Czego chce Doktor Doom?

autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jest+pierwszy+opis+fabu%C5%82y+%22Avengers%3A+Doomsday%22-162926
Jest pierwszy opis fabuły &quot;Avengers: Doomsday&quot;. Czego chce Doktor Doom?
źródło: Materiały prasowe
O czym opowie widowisko "Avengers: Doomsday"? Dotychczas Marvel milczał w tej kwestii, pozwalając fanom spekulować. Wreszcie pojawił się jednak pierwszy oficjalny opis fabuły filmu. Jak można się było spodziewać, skupia się on na postaci Doktora Dooma, w którego wcieli się Robert Downey Jr.
     

"Avengers: Doomsday": Pierwszy opis i nowy plakat




Opis fabuły "Avengers: Doomsday" został ujawniony podczas Walt Disney Marketing Expo w Szanghaju. Przeczytajcie go sami:
   
Doktor Doom oficjalnie przybył do Kinowego Uniwersum Marvela. Mistrz najnowocześniejszych technologii i potężnej magii wywoła kryzys, który odbije się echem w całym multiwersum.

Nie mówi nam to zbyt wiele, ale współgra z pogłoskami, według których Doom będzie podróżował po multiwersum, poszukując zemsty na postaciach odpowiedzialnych za zakłócenia w kosmicznym porządku.

Doom pojawił się też na nowym bannerze Disneya oraz na zapowiadającym "Avengers: Doomsday" plakacie, sugerującym, że w filmie pojawią się m.in. Ultron i Thanos. Zobaczcie:





Ostatnim widowiskiem Marvela jest "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki".

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – zwiastun




O czym opowiada "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"?



Osadzona w inspirowanym latami 60. retro-futurystycznym świecie, historia przedstawia Pierwszą Rodzinę Marvela - Reeda Richardsa/Mistera Fantastica (Pedro Pascal), Sue Storm/Niewidzialną Kobietę (Vanessa Kirby), Johnny’ego Storma/Ludzką Pochodnię (Joseph Quinn) oraz Bena Grimma/Stwora (Ebon Moss-Bachrach). Bohaterowie stają przed najtrudniejszym dotąd wyzwaniem. Zmagając się z koniecznością pogodzenia swoich superbohaterskich obowiązków z siłą rodzinnych więzi, muszą stanąć w obronie Ziemi przed wygłodniałym kosmicznym bogiem, Galactusem (Ralph Ineson), i jego enigmatycznym heroldem, Srebrnym Surferem (Julia Garner). Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy plan Galactusa - pożarcie całej planety i jej mieszkańców - nabiera dla nich osobistego wymiaru.

Powiązane artykuły Avengers: Doomsday

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Doomsday  (2026)

 Avengers: Doomsday

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Filmy

Jakub Ćwiek recenzuje dla nas "Wielki marsz"! Udana ekranizacja Kinga?

17 komentarzy

Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych ponownie w Warszawie

Filmy

Ice Cube zdradza: reżysera "Wojny światów" nie było na miejscu

9 komentarzy
Seriale

"Breslau" jak "Peaky Blinders"? Twórcy zdradzają kulisy produkcji

15 komentarzy
Seriale Multimedia

"Wiedźmin": Netflix ujawnił datę premiery 4. sezonu. Jest pierwszy zwiastun

56 komentarzy
VOD Seriale

Porzucił "The Last of Us". Teraz tłumaczy swoją decyzję

14 komentarzy
Filmy

Gwiazda "Władcy Pierścieni" z ważną hollywodzką funkcją

5 komentarzy