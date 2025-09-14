Newsy Filmy "Wojna światów": Ice Cube kręcił film odizolowany od reżysera
Filmy

"Wojna światów": Ice Cube kręcił film odizolowany od reżysera

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Wojna+%C5%9Bwiat%C3%B3w%22%3A+Ice+Cube+kr%C4%99ci%C5%82+film+odizolowany+od+re%C5%BCysera-162925
&quot;Wojna światów&quot;: Ice Cube kręcił film odizolowany od reżysera
źródło: Materiały prasowe
Film "Wojna światów", w którym wystąpił Ice Cube, trafił latem na streaming i spotkał się z brutalnym odbiorem widowni. Gwiazdor wyjaśnił w najnowszym wywiadzie, jak wyglądały okoliczności realizacji filmu. Wszystko przez pandemię?

"Wojna światów" powstała w trakcie pandemii



GettyImages-2209865452.jpg Getty Images © JC Olivera


To film, w którym zagrałem w 2020, w czasie pandemii, pięć lat temu. Nakręciliśmy go w 15 dni. Trwała pandemia, więc reżysera nie było na miejscu, aktorów również. To był jedyny sposób, w jaki można było zrealizować film, powiedział Ice Cube.
  
To dlatego przez cały film oglądamy ekran komputera. Ale w rzeczywistości, gdyby doszło co do czego, każdy tylko patrzyłby się we własny ekran, dodał gwiazdor.

Ice Cube wyjaśnił również, dlaczego tyle czasu upłynęło między zdjęciami a premierą: Cóż, to był film studia Universal, które sprzedało go platformie Amazon Prime. Dokończenie projektu zajęło chwilę ze względu na to, jak został nakręcony. Duża część materiału pochodzi z prawdziwych kamer przemysłowych z całego świata.

"Wojna światów" – zwiastun




O czym opowiada "Wojna światów"?



Nadchodzi gigantyczna inwazja wraz ze świeżym spojrzeniem na legendarną powieść o tym samym tytule. Do znanej aktorki Evy Longorii dołącza kultowy raper i aktor Ice Cube, a także Michael O’Neill i Iman Benson w ekscytującej przygodzie nie z tego świata, pełnej współczesnych tematów technologii, nadzoru i prywatności.

Powiązane artykuły Wojna światów

Zobacz wszystkie artykuły

Wojna światów  (2025)

 Wojna światów

Wojna światów  (2005)

 Wojna światów

Wojna światów - następne stulecie  (1981)

 Wojna światów - następne stulecie

Wojna światów  (2019)

 Wojna światów

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office USA: Anime rządzi! Sony z najlepszym otwarciem od dwóch lat

7 komentarzy
Filmy

Jakub Ćwiek recenzuje dla nas "Wielki marsz"! Udana ekranizacja Kinga?

17 komentarzy

Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych ponownie w Warszawie

Filmy

Wiemy, o czym opowie "Avengers: Doomsday"

12 komentarzy
Seriale

"Breslau" jak "Peaky Blinders"? Twórcy zdradzają kulisy produkcji

16 komentarzy
Seriale Multimedia

"Wiedźmin": Netflix ujawnił datę premiery 4. sezonu. Jest pierwszy zwiastun

60 komentarzy
VOD Seriale

Porzucił "The Last of Us". Teraz tłumaczy swoją decyzję

15 komentarzy