"Wojna światów": Ice Cube kręcił film odizolowany od reżysera

Film "Wojna światów", w którym wystąpił Ice Cube, trafił latem na streaming i spotkał się z brutalnym odbiorem widowni. Gwiazdor wyjaśnił w najnowszym wywiadzie, jak wyglądały okoliczności realizacji filmu. Wszystko przez pandemię?
"Wojna światów" powstała w trakcie pandemii
To film, w którym zagrałem w 2020, w czasie pandemii, pięć lat temu. Nakręciliśmy go w 15 dni. Trwała pandemia, więc reżysera nie było na miejscu, aktorów również. To był jedyny sposób, w jaki można było zrealizować film Getty Images © JC Olivera
, powiedział Ice Cube
. To dlatego przez cały film oglądamy ekran komputera. Ale w rzeczywistości, gdyby doszło co do czego, każdy tylko patrzyłby się we własny ekran
, dodał gwiazdor. Ice Cube
wyjaśnił również, dlaczego tyle czasu upłynęło między zdjęciami a premierą
: Cóż, to był film studia Universal, które sprzedało go platformie Amazon Prime. Dokończenie projektu zajęło chwilę ze względu na to, jak został nakręcony. Duża część materiału pochodzi z prawdziwych kamer przemysłowych z całego świata.
"Wojna światów" – zwiastun
O czym opowiada "Wojna światów"?
Nadchodzi gigantyczna inwazja wraz ze świeżym spojrzeniem na legendarną powieść o tym samym tytule. Do znanej aktorki Evy Longorii
dołącza kultowy raper i aktor Ice Cube
, a także Michael O’Neill
i Iman Benson
w ekscytującej przygodzie nie z tego świata, pełnej współczesnych tematów technologii, nadzoru i prywatności.