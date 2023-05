Top Gun: Maverick, Avatar: Istota wody, Diuna do obejrzenia na Prime Video

"Sklep" - nowa funkcja Prime Video

Zwiastun filmu "Top Gun: Maverick"

Macie Prime, nie macie HBO Max, SkyShowtime lub Disney+, a chcecie obejrzeć ich tytuły? Teraz Amazon to umożliwi... za - nie zawsze - drobną opłatą.Funkcja ta znajdować się będzie w zakładce "Sklep".Wiele z oferowanych tam tytułów można znaleźć normalnie na innych platformach. Na przykład, który jest w ofercie. Co jednak ciekawe, na Prime film można wypożyczyć (lub kupić) w jakości Ultra HD.Wśród innych hitów w wypożyczalni Prime są m.in. znane też zoraz(który jeszcze nie jest w ofercie).Po wypożyczeniu filmu użytkownik Prime ma 30 dni na rozpoczęcie jego oglądania. Po rozpoczęciu, dostęp do filmu wygaśnie po 48 godzinach.Cena wypożyczenia rozpoczyna się od 2,99 zł. W przypadku zakupy ceny mogą sięgać nawet 54,99 zł.