Tradycji stało się zadość. Brainiac typowany na złoczyńcę "Supergirl"

Po sieci krąży ostatnio kilka plotek na temat kinowego widowiska Warner Bros. pod tytułem. Podobno projekt jest obecnie na liście produkcji priorytetowych kinowego uniwersum DC Comics.Jeśli wierzyć internetowym doniesieniom, czarnym charakterem obrazu będzie Brainiac. Postać po raz pierwszy pojawiła się w komiksie Action Comics w 1958 roku. Od tamtej pory przeszła wiele metamorfoz. Zazwyczaj jednak Brainiac jest łysy i posiada niezwykle aktywny mózg, który pozwala mu na rzeczy niemożliwe dla zwykłych śmiertelnikówStało się już tradycją, by postać tę wymieniać jako złoczyńcę ekranizacji komiksów DC. Po raz pierwszy jego pojawienia się oczekiwano w trzecim. Pomysł scenarzysty został jednak odrzucony. Brainiac był bohaterem kilku scenariuszy planowanego przez Warner odświeżenia historii Supermana zanim powstał. Odgrywał wielką rolę w scenariuszu Jona Petersa , a potem w Kevina Smitha . Kiedy Tim Burton pracował nad nowym Supermanem, w scenariuszu był wątek połączenia intelektu Brainiaca z umysłem Lexa Luthora. Pomysł ten ostatecznie wykorzystano w serialu animowanymBrainiac miał być też przeciwnikiem drugiego Supermana z Brandonem Routhem . Kiedy pojawiły się informacje o tym, że powstaje, wszyscy spodziewali się, że wykorzystane zostaną wątki z komiksu pod tym tyłem z 1986 roku autorstwa Johna Byrne'a. W tej serii Brainiac był obok Lexa Luthora jednym z głównych przeciwników Supermana. Ponownie wieszczono pojawienie się postaci, kiedy studio pracowało nad fabułąBrainiac ma więcej szczęścia do animacji oraz seriali telewizyjnych. Ostatnio pojawił się jako główny antagonista wBohaterkąjest Kara. Akcja filmu rozgrywać się będzie głównie na Ziemi w latach 70. ubiegłego wieku (choć będą też sceny na Kryptonie), kiedy to Supergirl jest licealistką.