Trent Reznor i Atticus Ross szykują ścieżkę dźwiękową musicalu

Getty Images © Christopher Polk

) i Sterling K. Brown ) negocjują udział w, nowym filmie Treya Edwarda Shultsa , twórcy. Muzykę do filmu napiszą Trent Reznor Film ma być "świeżym podejściem do gatunku musicalu" oraz "wzruszającym hymnem do współczesnych nastolatków". Bohaterami będą dwie młode pary zmagające się z emocjonalnymi turbulencjami dorastania i miłości.Soundtrack ma połączyć ikoniczne współczesne piosenki z oryginalnymi kompozycjami autorstwa Reznora Rossa (nagrodzonych Oscarem za). Shults napisał scenariusz i stanie za kamerą. Zdjęcia ruszają na Florydzie w przyszłym miesiącu.