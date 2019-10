Twórca "Czarnobyla" odpowie za reboot "Piratów z Karaibów"

3 2 1



Wytwórnia Disneya nie rezygnuje na razie z planów odświeżenia cyklu. Do przygotowania świeżej historii, która pozwoli serii wrócić na kasowe wody, zaangażowany został twórca serialu Craig Mazin . W pracach nad fabułą wspomoże go weteran cyklu, Ted Elliott (współautor scenariuszy do czterech części).Przypomnijmy, że pierwotnie Disney chciał, żeby nowy reboot przygotowali scenarzyści Paul Wernick . Panowie jednak na początku tego roku zrezygnowali z projektu.Na chwilę obecną nie wiadomo nic na temat planowanego rebootu. Nie jest więc jasne czy jego największa gwiazda Johnny Depp powróci w roli Jacka Sparrowa.powstali na bazie atrakcji z jednego z parków rozrywki Disneya. Film okazał się wielkim przebojem, a widzowie pokochali Kapitana Sparrowa. Powstały więc cztery kinowe kontynuacje, które zarobiły na świecie 4,5 miliarda dolarów.sprzedała się poniżej oczekiwań, uzyskując najgorszy wynik spośród wszystkich sequeli (794,9 mln dolarów).