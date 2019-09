Twórca "Ghostbusters" szykuje film z potworami Universalu

Getty Images © Jeff Spicer



Reżyser Paul Feig ) łączy siły ze studiem Universal przy realizacji filmuFabuła widowiska trzymana jest na razie w tajemnicy. Jak donosi jednak serwis Deadline, na ekranie mają pojawić się potwory znane z klasycznych horrorów Universalu.to kolejna obok remake'uprodukcja wykorzystująca postaci monstrów, do których prawa posiada wytwórnia. Na razie nic nie wskazuje na to, aby filmy miały być ze sobą w jakikolwiek sposób połączone.Filmografię Feiga zamyka komedia romantycznaktóra trafi do kin 29 listopada.