Twórca horroru "To" zekranizuje "Attack on Titan"

Reżyser dyptyku Andres Muschietti ma już na oku kolejny projekt. To ekranizacja bestsellerowej mangiDrukowany od 2009 roku oryginał autorstwa Hajime Isayamy sprzedał się w nakładzie 76 milionów egzemplarzy. Na jego podstawie powstał już m.inManga rozgrywa się w świecie, w którym ludzkość żyje w miastach otoczonych potężnymi murami. Chronią one mieszkańców przed gigantycznymi humanoidalnymi istotami zwanymi tytanami.Realizację filmu sfinansuje Warner Bros. Produkcją zajmą się David Heyman (seria), Masi Oka oraz Barbara Muschietti Muschietti kończy aktualnie zdjęcia do drugiej części horroruTrafi ona do kin 6 września 2019 roku. Pierwszy film zarobił na całym świecie 700 milionów dolarów.