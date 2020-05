Twórcy "Avatara" powracają na plan kontynuacji

Stały współpracownik Jamesa Camerona , producent Jon Landau ujawnił na Instagramie, że w przyszłym tygodniu w Nowej Zelandii zostaną reaktywowane prace na planie sequeli " Avatara ".Zdjęcia do filmów zostały wstrzymane w połowie marca po tym, jak lokalny rząd ogłosił przymusową kwarantannę z powodu pandemii koronawirusa. Najnowsze dane pokazują jednak, że władzom Nowej Zelandii udało się zatrzymać rozprzestrzenianie choroby.Przypomnijmy, że " Avatar 2 " i " Avatar 3 "są kontynuacjami jednego z największych kasowych przebojów w historii kina, który swoją premierę miał w 2009 roku. " Avatar 2 " miał pierwotnie trafić do kin w 2014 roku. Jednak projekt wciąż był przekładany, ponieważ James Cameron potrzebował więcej czasu na opracowanie fabuły i nowych technologii. Ostatecznie prace na planie dwójki ruszyły dopiero w 2017 roku. Do końca 2018 roku trwało nagrywanie materiału techniką motion capture do części drugiej i trzeciej. Od 2019 roku trwają zdjęcia tradycyjne. Avatar 2 " ma trafić do kin w grudniu 2021. Jeśli jednak nie uda się ukończyć zdjęć do końca 2020 roku, data premiery będzie musiała być znów przełożona.Kolejne części, według obecnych planów, mają trafiać do kin pod koniec 2023, 2025 i 2027 roku.