Twórcy kinowej "Diuny" szykują serialowy spin-off

Jedni z Was na poniższą wiadomość zareagują niesmakiem widząc w niej kolejny dowód na to, że Hollywood nie uczy się na swoich błędach i oto szykowane jest kolejne uniwersum, choć żaden film/serial w jego ramach jeszcze nie ujrzał światła dziennego. Inni wykażą się większym optymizmem, mając nadzieję, że udział takich twórców jak Denis Villeneuve zagwarantuje sukces przedsięwzięciu.Otóż Legendary Television właśnie zapowiedziało realizację pierwszego sezonu serialu. Powstanie on dla nieistniejącej jeszcze platformy, którą zamierza uruchomić WarnerMedia.Serial będzie spin-offem widowiska kinowego, którego premiera planowana jest dopiero na listopad przyszłego roku. Reżyser filmu, Denis Villeneuve , nakręci co najmniej jeden odcinek (pilot). Będzie też jednym z producentów całości. Fabułę opracuje współscenarzysta Jon Spaihts , który także będzie jednym z producentów. Z projektem związani będą również spadkobiercy Franka Herberta oraz Kevin J. Anderson , współautor ponad dziesięciu powieści osadzonych w książkowym uniwersum "Diuny".Szczegóły fabułynie są na razie znane. Jak jednak nietrudno się domyślić, serial opowiadać będzie o działalności organizacji Bene Gesserit.[źródło: Wikipedia]