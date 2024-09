Tyler, the Creator w obsadzie "Marty Supreme". Zagra u boku Timothéego Chalameta

Tyler, the Creator zadebiutuje w filmie Josha Safdiego

Kim był Marty Reisman?

Zobacz zwiastun "Nieoszlifowanych diamentów"

Na razie nie wiadomo, w jaką rolę wcieli się Tyler, the Creator . Gwiazdą "Marty Supreme" będzie Timothée Chalamet , w obsadzie znalazła się też Gwyneth Paltrow . Scenariusz napisali Josh Safdie , który wyreżyseruje projekt, oraz Ronald Bronstein . Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy, wiadomo jednak, że będzie to fabularyzowana historia życia Marty'ego Reismana, mistrza ping-ponga.Marty Reisman, który zmarł w 2012 roku, w latach 1946-2002 zdobył 22 tytuły i pięć brązowych medali na mistrzostwach świata w tenisie stołowym. Był też najstarszym pingpongistą, który wygrał krajowe zawody w swojej dyscyplinie. Nazywano go "magikiem tenisa stołowego". W 1974 wydał autobiografię zatytułowaną "The Money Player: The Confessions of America’s Greatest Table Tennis Champion and Hustler".Przypominamy zwiastun "Nieoszlifowanych diamentów" – produkcji z Adamem Sandlerem w roli głównej, którą Josh Safdie wyreżyserował wspólnie z bratem Bennym . Film zdobył trzy nagrody Independent Spirit.Howard Ratner ( Adam Sandler ), charyzmatyczny jubiler z Nowego Jorku, żyje na krawędzi. Przyparty do muru stawia wszystko na jedną kartę. Aby zgarnąć wysoką wygraną, musi poradzić sobie z rodziną, firmą, wrogami po obu stronach barykady i... przeżyć.