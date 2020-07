Viola Davis żałuje, że wystąpiła w "Służących"

W wywiadzie dla magazynu "Vanity Fair" Viola Davis wyznała, że żałuje występu w oscarowym komediodramacie " Służące ", za który w 2012 roku otrzymała nominację do Oscara.- powiedziała aktorka -- uważa Davis Zdaniem Davis film powstał w "zbiorniku systemowego rasizmu". Gwiazda przyznała, że przyjęła ofertę pracy w " Służących " z nadzieją na zdobycie popularności. Choć dzięki temu występowi jej kariera nabrała rozpędu, role, które zaczęła później otrzymywać, nie były tak złożone, jakby tego chciała.Akcja " Służących " toczy się w latach 60. XX w. na amerykańskim Południu. Skeeter (Emma Stone), początkująca dziennikarka, niespodziewanie wywraca do góry nogami życie swoich przyjaciół i mieszkańców rodzinnego miasteczka, gdy postanawia przeprowadzić wywiad z czarnoskórymi służącymi najzamożniejszych rodzin w okolicy. Dzięki uporowi i empatii Skeeter szykanowane kobiety odważą się walczyć o godność. Wspólnie napisana powieść zaburzy małomiasteczkowy spokój i będzie krokiem na drodze do zmian, a między uczestniczkami projektu zrodzi się niezwykła przyjaźń.