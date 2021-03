W tych kinach zobaczycie animację Pixara "Co w duszy gra"

Już w najbliższy piątek w polskich kinach zadebiutuje wyczekiwana od dawna nowa animacja studia Pixar " Co w duszy gra ". Poniżej prezentujemy Wam listę przybytków X Muzy, w których będziecie mogli zobaczyć premierowo nagrodzony dwoma Złotymi Globami film.Kino Iskra - AUGUSTÓWKino Kultura - BEŁCHATÓWKino Merkury - BIAŁA PODLASKAKino Centrum - BIAŁOGARDKino Farys - BIECZKino BCK - BIŁGORAJKino Centrum Kultury - BŁONIEKino Regis - BOCHNIAKino Forum - BOLESŁAWIECKino Planeta - BRZESKOKino Wisła - BRZESZCZEKino Sokół - BRZOZÓWKino Albatros - BYTÓWKino Kultura - CHEŁMKino Zorza - CHEŁMKino Noteć - CHODZIEŻKino Kultura - CHOJNÓWKino Łydynia - CIECHANÓWKino Światowid - CZARNKÓWKino Bajka - DARŁOWOKino Drawa - DRAWSKO POMORSKIEKino Cinema 1 - GDAŃSKKino Kolory - GORLICEKino Pod Kopułą - GOSTYŃKino Wolność - GRODZISK MAZOWIECKIKino Kapitol - GRYFICEKinomax - INOWROCŁAWKino Echo - JAROCINKino Na Biegunach - JAROSŁAWKino Ikar - JAROSŁAWKino Centrum - JASTRZEBIE ZDRÓJKalisz Centrum - KALISZKino Chemik - KĘDZIERZYN-KOŹLEKino Moskwa - KIELCEKino Zachęta - KLECZEWKino Bajka - KLUCZBORKKino Scena Kultura - KNURÓWKino Odeon 3D - KOLUSZKIKino Oskard - KONINKino Kryterium - KOSZALINKino Remus - KOŚCIERZYNAKino KDK - KOZIENICEKino Kika - KRAKÓWKino Kijów - KRAKÓWKino Mikro - KRAKÓWKino KDK - KRAPKOWICEKino Morskie Oko - KRASNYSTAWKino Metalowiec - KRAŚNIKARTkino - KROSNOKino Sokół - KROSNOKino Przedwiośnie - KROTOSZYNKino Jaworzyna - KRYNICA ZDRÓJKino KCK - KWIDZYNKino MCK - LEŻAJSKKino Fregata - LĘBORKAle!Kino - LIBIĄŻKino Klaps - LIMANOWAKino Wawel - LUBAŃ ŚLĄSKIKino Lewart - LUBARTÓWKino Muza - LUBINKino Bajka - LUBLINKino Górnik - ŁĘCZYCAKino Millenium - ŁOMŻAKino Charlie - ŁÓDŹKino Łuków - ŁUKÓWKino Mazowsze - MAKÓW MAZOWIECKIKino Gryf - MIECHÓWKino Galaktyka - MIELECKino Eva - MIĘDZYZDROJEKino Wawrzyn - MOGILNOGo Kino Mysłowice - MYSŁOWICEKino Sokół - NISKOMiejski Ośrodek Kultury - NOWA RUDAKino Europa - NOWA SÓLKino Sokół - NOWY SĄCZKino Tatry - NOWY TARGKino Cinema N 3D - NYSAKino Astra - OBORNIKI ŚLĄSKIEGo Kino Oława - OŁAWAKino Odra - OŁAWAKino Jantar - OSTROŁĘKAKino Etiuda - OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIKino Ostrovia - OSTRÓW MAZOWIECKAKino Cinema Planet - OŚWIĘCIMKino Oaza - OTWOCKKino Tomi - PABIANICEKino Szkatułka - PACANÓWKino Parczew - PARCZEWNove Kino - PŁOCKKino PCA - POLKOWICEKino Rialto - POZNAŃKino Warszawa - PRZEWORSKKino Sybilla - PUŁAWYKino Narew - PUŁTUSKKino Śnieżka - RABKA-ZDRÓJKino Pasja - RADOMSKOKino Oranżeria - RADZYŃ PODLASKIKino Roma - RAWA MAZOWIECKAKino Promień - RAWICZKino Renesans - RYKIKino Zorza - RZESZÓWKino Jedność - SĘDZISZÓWKino Zorza - SIANÓWNove Kino - SIEDLCEKino Centrum - SKARŻYSKO-KAMIENNAKino Polonez - SKIERNIEWICEKino SDK - SŁAWNOKino Sokolnia - SŁUPCAKino Rejs - SŁUPSKKino Mazowsze - SOCHACZEWKino Odeon - SOCHACZEWKino Sokołów - SOKOŁÓW PODLASKIKino Wrzos - STALOWA WOLAKino SCK - STARGARDStrzegomskie Centrum Kultury - STRZEGOMKino Grażyna - STRZELINKino-Teatr Kurtyna - SULEJÓWEKKino Lumiere - SUWAŁKIKino Halszka - SZAMOTUŁYKino Pionier1907 - SZCZECINKino Wolność - SZCZECINEKKino Cyfrowe - ŚRODA ŚLĄSKAMaxkino - ŚWIEBODZINKino Wrzos - ŚWIECIEKino Wisła - TARNOBRZEGKino Marzenie - TARNÓWKino Millenium - TARNÓWKino TDK - TOMASZÓW LUBELSKIKino Sokół - TRZEBINIAKino WCK - WADOWICEKino Atlantic - WARSZAWAKino na Boku - WARSZAWAKino Luna - WARSZAWAKino Wisła - WARSZAWAKino MDK - WĄGROWIECKino WCK - WEJHEROWOKino Kampus - WIELICZKAKino-Teatr Syrena - WIELUŃKino Muza - WŁOSZCZOWAKino Radość - WOLBROMKino Kultura - WOŁOMINOH KINO - WROCŁAWKino Nowe Horyzonty - WROCŁAWKino WOK - WRONKIKino Trójka - WRZEŚNIAPlanet Cinema - ZABRZEKino Giewont - ZAKOPANEKino MOK - ZAMBRÓWKino Stylowy - ZAMOŚĆKino MOK - ZAWIERCIEKino Ratusz - ZDUŃSKA WOLAKino Mewa - ZŁOCIENIECKino Aurum - ZŁOTORYJAKino Na Starówce - ŻORYKino Len - ŻYRARDÓWKino Janosik - ŻYWIECW filmie śledzimy losy Joe Gardnera, który prowadzi zespół muzyczny w gimnazjum. Jego prawdziwą pasją jest jednak jazz. Joe przeżywa kryzys, jaki jest udziałem wszystkich artystów. Coraz wyraźniej dostrzega, że marzenie jego życia, by być muzykiem jazzowym, nie spełni się i dlatego zadaje sobie pytania "Po co tu jestem? Jaki jest cel mojego życia?". Ale nadchodzi moment, kiedy Joe stwierdza, że jego marzenie może być w zasięgu ręki. Przez jedno nieoczekiwane zdarzenie trafia do fantastycznego miejsca, gdzie zostaje zmuszony, by ponownie zastanowić się nad tym, co to znaczy mieć duszę. Tam spotyka, a ostatecznie również zaprzyjaźnia się z 22 – duszą, która uważa, że życie na Ziemi nie toczy się tak, jak powinno.