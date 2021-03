PODCAST: Kuba Badach o "Powrocie do przyszłości" i pracy dla Disneya

Dlaczego DeLorean nadaje się do podróży w czasie, ale nie do jazdy na drogach? Czy "Whiplash" pokazuje prawdziwy obraz świata jazzmanów? Jak napisać piosenkę, która oczaruje szefostwo Disneya w Hollywood? Odpowiedzi szukajcie w rozmowie Łukasza Muszyńskiego z Kubą Badachem.















TUTAJ znajdziecie pełną listę kin, w których można będzie zobaczyć "Co w duszy gra".

Podcast możecie obejrzeć:Lub odsłuchać:Podcastu możecie słuchać również na Spotify Już jutro do polskich kin trafi wyczekiwana od dawna animacja Pixara " Co w duszy gra ". Na potrzeby filmu Kuba Badach nagrał piosenkę "Liczy się tylko to".Hasło przewodnie podcastu brzmi: powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się, kim jesteś. Muszyński dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o obiektach ich największego kinomaniackiego uczucia. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać.Gościem kolejnego odcinka będzie Arkadiusz Jakubik