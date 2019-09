WFF 2019: Tytuły w Konkursie Filmów Krótkometrażowych

PROGRAM 1

PROGRAM 2

PROGRAM 3

PROGRAM 4

Przedstawiamy filmy zaproszone do wzięcia udziału w Konkursie Filmów Krótkometrażowych. Przypominamy, że zwycięzcy mogą ubiegać się o Oscarowe nominacje w kategoriach Najlepszy Animowany Film Krótkometrażowy, Najlepszy Aktorski Film Krótkometrażowy, Najlepszy Dokumentalny Film Krótkometrażowy, a także Short Grand Prix.Reżyserka, jej siostra oraz rodzice wcielają się w role samych siebie, wspólnie podróżując na rodzinny obiad. Kulminacją rodzinnego konfliktu okazuje się płyta CD.Corey pracuje jako weterynarz, utrzymuje swoją depresję w tajemnicy przed rodziną i przyjaciółmi, aż pewnego postanawia odebrać sobie życie.Trzy siostry stoją w obliczu zbliżającej się katastrofy. Pośród chaosu ich relacje wystawione zostają na próbę, gdyż każda z sióstr przeżywa nadchodzącą śmierć na swój własny sposób.Po blisko piętnastu latach Alberto postanawia wrócić na Kubę, by odnowić relacje z rodziną. Wkrótce poznaje rodzinny sekret.Cezary, który nadal mieszka z matką, zakochuje się w Emilii, wokalistce rockowej. Cezary skrywa także mroczną tajemnicę. Pewnego dnia cała trójka musi stawić czoła mitycznej Ondynie i jej klątwie.Michel, pogrążony w chronicznej depresji młody człowiek, jedzie do swojej rodzinnej wsi. Po drodze dochodzi do niespodziewanego i zmieniającego życie spotkania z pachołkiem drogowym. Pod wpływem nowego towarzysza podróży Michel będzie musiał skonfrontować się ze swoimi lękami.Refleksja na temat zasadności i piękna ludzkiego pragnienia demokracji i wolności, a także manifest walki z licznymi mowami nienawiści, które rozbrzmiewają w Brazylii.Dzień z życia Haiti, gdzie przewodnikiem po kulturze, relacjach i ich napięciach staje się maczeta.Meili to kobieta z rozszczepieniem wargi i podniebienia. Z powodu tego defektu, nigdy nie bywa w miejscach publicznych. Jednak tym razem jej córka wychodzi za mąż...W warszawskiej Grubej Kaśce wodę filtruje osiem małży. Życie milionów ludzi w mieście zależy od nich.W nocy Bożego Narodzenia posępny taksówkarz poznaje pięć różnych osób.Podróż lokalnym pociągiem w Mumbaju w Indiach pokazuje uniwersalne ludzkie doświadczenie: zmagania człowieka z zewnątrz, który próbuje wywalczyć dla siebie trochę przestrzeni.A gdyby tak ślimaki pracowały w korporacjach? To byłby krok milowy w ewolucji zwierząt.W USA dwie młode kobiety spotykają się przypadkiem na tylnym siedzeniu radiowozu i bez słowa wyczuwają niesprawiedliwość unoszącą się nad nimi.Lata siedemdziesiąte, czas apartheidu w Afryce Południowej, biały nastoletni deskorolkarz zaprzyjaźnia się z dwoma chłopcami z getta ludności kolorowej i odkrywa przykrą prawdę o świecie, w którym żyje.Ugago to korporacyjna przestrzeń co-workingowa, która ma inspirować do projektowania nowoczesnych rozwiązań i budowania poczucia wspólnoty. Pracują tam zmotywowane maszyny korzystające ze sztucznej inteligencji oraz Dave - ostatni zatrudniony tam człowiek.Na krańcu miasta możemy dotrzeć do miejsc, w których nie bywamy na co dzień. Na krańcu miasta jest las. Żeby dojść do jego źródła, trzeba przejść przez najciemniejsze zakamarki.Rekonstrukcja miejskiej legendy o pielęgniarce, która postanowiła wykorzystać własne ciało jako broń przeciwko nazistom podczas II wojny światowej w Czechosłowacji.W wieku 15 lat Chennu popełnił swoje pierwsze przestępstwo: był dzieckiem ulicy. Wszedł do piekła: Pademba Road, więzienia dla dorosłych we Freetown. Piekłem rządzi pan Sillah, a więźniowie porzucają tu wszelką nadzieję. Chennu wyszedł po 4 latach. Teraz chce wrócić.Teraźniejszość jawi się jako dystopia science-fiction. Oglądając brytyjskie miasta i twarze oświetlone przez smartfony, słuchamy wiadomości, które młodzi ludzie zostawiają na automatycznej sekretarce Ministerstwa ds. Samotności.Gdziekolwiek spojrzysz, mężczyźni padają jak muchy. Takie jest życie i śmierć mężczyzn w Virago - wiosce, w której żaden mężczyzna nie dożył czterdziestych urodzin.Historia mężczyzny, którego umiejętności stają się zbędne dla współczesnego społeczeństwa. Film ukazuje punkt widzenia Austriaków, którzy czują się niewidzialni, zapomniani i samotni."Ja" karmi się fantazją w codziennej rzeczywistości; brak mu silnej woli, by wyrwać się ze złudzenia, które niszczy każdy kolejny dzień.