WFF 2019: Ujawniamy pierwsze tytuły sekcji Pokazy Specjalne

A co jeśli francuski rock narodził się wraz z Edith Piaf? Dokument opowiadający historię francuskiego rocka w wykonaniu kobiet. Od słodkich lat sześćdziesiątych po współczesne transgenderowe hymny.Islandia przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. Gdzieś na wsi płonie opuszczone gospodarstwo. Tuszki kurczaków paradują przez rzeźnię. Pokazany w 56 scenach słodko-gorzki portret współczesnego islandzkiego społeczeństwa. Najnowszy film reżysera nagrodzonego na WFF 2008 i 2015.Algier 1997. Studentka marzy, by zostać projektantką mody, podczas gdy kraj jest w stanie wojny domowej z fundamentalistami islamskimi. Film miał premierę na ostatnim festiwalu w Cannes.Fascynujący i intymny portret jednego z prawdziwych brytyjskich oryginałów rockowych. Po raz pierwszy Liam Gallagher opowiada swoją historię własnymi słowami w charakterystycznym dla siebie stylu pełnym szczerości, uczciwości i humoru.Nieokiełznane zwierzę sceniczne i zamykający się we własnym kokonie samotnik. Magnetyczny, długo oczekiwany portret wokalisty, autora tekstów australijskiej grupy INXS Michaela Hutchence'a (1960-1997).Młody bokser pomaga na ulicy dziewczynie na telefon. Jeszcze tej samej nocy ścigać ich będzie skorumpowany gliniarz, yakuza i zabójczyni wysłana przez chińskie triady. Film jednego z najbardziej znanych i kontrowersyjnych filmowców japońskich. Mistrz mieszania gatunków i stylów filmowych w spektakularnej formie.Nie ważne jak bardzo starasz się trzymać romans w tajemnicy, wcześniej czy później i tak się wyda. Ciepły komediodramat o kobiecych pragnieniach na tle małomiasteczkowej Rosji. Film miał premierę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes.W tym roku mija 40 (!) rocznica premiery kinowej filmu Ridley'a Scotta . Zaczęło się od 29-stronnicowego scenariusza Dana O'Bannona , a skończyło na arcydziele światowego kina. Dokument śledzi proces twórczy towarzyszący powstawaniu kultowego dziś filmu. Jak to się stało, że zawładnął zbiorową wyobraźnią? 35. Warszawski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 11-20 października.