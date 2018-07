WIDEO: Polacy kręcą film o nielegalnych wyścigach samochodowych

3 2 1



Zapraszamy do obejrzenia relacji z planu zdjęciowego. To polski film akcji rozgrywający się w świecie nielegalnych wyścigów samochodowych.- Grany przeze mnie bohater trafił do tego świata trochę z przypadku i trochę z pasji. Jest zapaleńcem motoryzacyjnym, a pierwsze auto - Forda Capri - ma od ojca. Kuba chce uratować życie ciężko chorej siostrze i potrzebuje pieniędzy na leczenie za granicą. Zdobywa je na niewielkich nielegalnych wyścigach, zauważają go ludzie ze środowiska, trafia do innej grupy. I tak pnie się po szczeblach kariery - mówił w wywiadzie dla natemat.pl odtwórca głównej roli wW obsadzie znaleźli się również m.in. Mikołaj Roznerski Patricia Kazadi i zawodnik MMA Marcin "Różal" Różalski . Reżyseruje Michał Otłowski ). Konsultantem od efektów specjalnych jest pracujący w Los Angeles Maks Naporowski ().Premieraw przyszłym roku.