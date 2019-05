WIDEO: Premiera serialu "Watchmen" coraz bliżej

Na Instagramie pojawiły się trzy nowe teasery promujące serialPiracka flaga odnosi się zapewne do- komiksu, który w obrazkowym pierwowzorze autorstwa Alana Moore'a Dave'a Gibbonsa czytuje nastolatek przesiadujący przy kiosku z gazetami. Opowiada on o mężczyźnie za wszelką cenę starającym się uratować swoją rodzinę przed pirackim statkiem-widmem.Drugi klip przywodzi na myśl Doktora Manhattana i jego wizytę na Marsie. Nowa amerykańska flaga ma z kolei przypomnieć widzom, że akcja serialu rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości.Twórca show Damon Lindelof ) zapowiedział, że serial nie będzie ekranizacją komiksu Moore'a i Gibbonsa, a jego remiksem. Komiksy przyrównał do Starego Testamentu, który powstał w czasach, kiedy światem rządzili Reagan, Gorbaczow i Thatcher. Serial to Nowy Testament, przystosowany do czasów, w których dominującymi postaciami są Trump i Putin. Show będzie więc zgodny z duchem oryginału, a nie jego literą, a co za tym idzie części komiksowych bohaterów nie zobaczymy, bo w ich miejsce pojawią się nowi.W obsadzie znaleźli się: Jeremy Irons Jean Smart , Lily Rose Smith i Adelynn Spoon. Reżyserią zajmą się odpowiedzialna za realizację pilotowego odcinka Nicole Kassell oraz Tom Spezialy Premiera w tym roku na HBO.