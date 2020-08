WIDEO: Zapowiedź Millennium Docs Against Gravity

kadr z filmu "Tony Halik"

kadr z filmu "Nomada. Na tropie Bruce'a Chatwina"

kadr z filmu "Dramatyczny rok"

Tegoroczny zwiastun Millennium Docs Against Gravity zabiera widzów w niepowtarzalną podróż po świecie!W programie 17. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity znalazły się filmy, które opowiadają o słynnych podróżnikach, ale też o podróży jako drodze do odnalezienia samego siebie. Idea przemierzania świata mocno wybrzmiewa także tegorocznym oficjalnym zwiastunie festiwalu, tradycyjnie przygotowanym przez Dorotę Probę Możecie go zobaczyć ponieżej. Millennium Docs Against Gravity w tym roku odbędzie się pod hasłem "Z czułości do świata" i przedstawi różne oblicza rzeczywistości, w której żyjemy. Od 4 do 18 września odbędzie się część w kinach w siedmiu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Lublinie, za to od 19 września do 4 października potrwa część online.Autorką zwiastuna jest Dorota Proba , montażystka i reżyserka filmów dokumentalnych oraz absolwentka Szkoły Wajdy i Wydziału Scenografii na ASP w Warszawie. W tym roku podczas festiwalu zostanie zaprezentowany w Konkursie Polskich Filmów Dokumentalnych jej najnowszy film – " Między nami ".W programie nie zabraknie tytułów o podróżnikach i podróżowaniu. W filmie " Tony Halik Marcina Borchardta zostało pokazane życie jednego z najbardziej znanych podróżników i dziennikarzy. Był prywatnym pilotem Evity Peron, dziennikarzem NBC, laureatem Pulitzera. Mieszkaniec komunistycznej Polski, w której ludzie nie posiadali paszportów. "Tu byłem – Tony Halik" – każdy zna ten tekst, nawet jeśli nie pamięta jego programów w telewizji. Podróżnik, dziennikarz, filmowiec. Jego perypetie wydają się równie nieprawdopodobne, jak przygody Indiany Jonesa. To opowieść o podróżniczej pasji i pogoni za marzeniami, ale i o kosztach, jakie trzeba zapłacić, żeby mogły się ziścić. Płynna granica między prawdą a fałszem wpisana jest w niezwykłe losy człowieka, który z tej granicy uczynił swoje miejsce na ziemi.Z kolei Werner Herzog podąża śladem swojego zmarłego przyjaciela i wybitnego podróżnika Brucea Chatwina. Gdy brytyjski pisarz i podróżnik umierał w wyniku AIDS, oddał Herzogowi plecak, z którym wędrował dookoła świata. 30 lat później reżyser, niosąc ten sam plecak, podróżuje śladami swojego przyjaciela, przyznając się do wielu inspiracji zaczerpniętych z wypraw i książek ojca nowoczesnej literatury podróżniczej. Chatwina interesowało życie nomadów i opisywał ich stosunek do natury, historii i świata marzeń. O jego wyjątkowym spojrzeniu na świat opowiada właśnie " Nomada. Na tropie Brucea Chatwina ".O podróżowaniu w celu odnalezienia samego siebie opowiada także film "Dramatyczny rok" Marty Pulk . Reżyserzy z estońskiej szkoły teatralnej ogłaszają niezwykły casting na recenzenta lub recenzentkę. Zasady są proste: szukają osoby, która nigdy nie była w teatrze i która zobowiąże się, że w ciągu roku obejrzy wszystkie przedstawienia teatralne powstałe w Estonii. Przed nią ponad 200 sztuk i tylko 365 dni. Casting wygrywa dziewczyna z zapadłej wioski, zamieszkanej przez rosyjską mniejszość. Tak zaczyna się jej porywająca podróż przez świat teatru – od awangardowych przedstawień, po farsy wystawiane w prowincjonalnych domach kultury. Bohaterka znajduje się cały czas w drodze, zwiedzając wzdłuż i wszerz swój kraj, mierząc się równocześnie ze swoim stosunkiem do sztuki i świata.Więcej informacji o tegorocznym festiwalu można znaleźć na stronie mdag.pl oraz fanpageu festiwalu na Facebooku . Patronem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium, z którym festiwal współpracuje już od 15 lat!