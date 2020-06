Wanda i Vision powrócą na plan w lipcu

Ekipa " WandaVision " wraca na plan. Teoretycznie, w dobie odmrażania przemysłu filmowego, to niewielkie zaskoczenie. Wypada jednak przypomnieć, że zdjęcia do serialu z uniwersum MCU skończyły się jeszcze przed pandemią koronawirusa.Twórcy wracają na plan w lipcu. Paul Bettany miał pojawić się na konwencie komiksowym w Tampa Bay, ale niestety okazało się, zdjęcia kolidują z jego grafikiem - właśnie dzięki temu dowiedzieliśmy się o planowanych dokrętkach. Powrót do pracy to oczywiście nic nadzwyczajnego - zwłaszcza po tak intensywnym okresie post-produkcyjnym, gdy na światło dzienne wychodzą zazwyczaj różne niedoskonałości tekstu oraz nakręconego już materiału.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo, że Elizabeth Olsen ponownie zagra Wandę Maximoff, a Bettany znów wcieli się w Visiona. Jako Darcy Lewis powróci Kat Dennings , a jako Jimmy Woo Randall Park . W obsadzie jest też Teyonah Parris jako dorosła Monica Rambeau (jako dziecko postać ta pojawiła się w filmie).Projekt jest realizowany dla platformy Disney+