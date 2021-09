Warsaw Next - warsztaty dla młodych filmowców

Do 15 września trwa nabór zgłoszeń do udziału w tegorocznej 11. edycji warsztatów Warsaw Next. Wydarzenie odbędzie się w ramach 37. Warszawskiego Festiwalu Filmowego w dniach 14-17 października 2021 roku.

Warsaw Next to warsztaty dla młodych filmowców oraz studentów szkół filmowych i artystycznych przed debiutem pełnometrażowym, którzy obecnie pracują nad projektami filmów krótko- lub długometrażowych.W czasie warsztatów odbędzie się szereg spotkań, wykładów i dyskusji z twórcami i przedstawicielami branży filmowej, a także specjalny warsztat przygotowujący uczestników do prezentacji ich projektów. Udział w nich jest okazją do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim zdobycia praktycznej wiedzy na temat rynku filmowego.Co roku do udziału w Warsaw Next zapraszani są polscy i zagraniczni goście, m.in. producenci, przedstawiciele festiwali, dystrybutorzy oraz twórcy o znaczącym dorobku. W ubiegłych latach uczestnicy warsztatów mieli okazję usłyszeć o pracy w branży filmowej od wielu uznanych ekspertów i filmowców, m.in. producentów Marka Rozenbauma z Transfax Film Productions, Nika Powella ze Scala Productions (d. NFTS, Palace Pictures, Virgin Music), Dariusza Jabłońskiego z Apple Film Production, czy Leszka Bodzaka z Aurum Films; przedstawicieli festiwali filmowych: Piersa Handlinga, wieloletniego dyrektora festiwalu w Toronto, Jule Rozite, selekcjonerki Tribeca Film Festival; reżyserów Joanny Kos-Krauze Andrzeja Jakimowskiego ; konsultantów scenariuszowych Franza Rodenkirchen i Françoise von Roy.Listę tegorocznych gości będzie można znaleźć na stronie festiwalu na początku października.Ze względu na to, że część zajęć podczas Warsaw Next będzie prowadzona w języku angielskim, jego znajomość jest absolutnie wymagana.Aby zgłosić się do udziału w Warsaw Next należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxZFd-ObLYwnWaZbI0kv68vKmYlbcTTQIkN-SGkPXvIAKC6g/viewform Koszt warsztatów wynosi 250 zł i obejmuje akredytację festiwalową upoważniającą do wstępu na pokazy filmów WFF, ważną na cały okres Festiwalu. Koszty przejazdu i zakwaterowania nie są pokrywane.