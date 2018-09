Warszawski Festiwal Filmowy: Pierwsze tytuły sekcji Odkrycia

Jedna z ulubionych sekcji Warszawskiego Festiwalu Filmowego powraca z nową siłą! Trudno o większą różnorodność tematyczną i wizualną niż właśnie w Odkryciach. Odkryjcie coś w sam raz dla siebie!Rok 2048. Milutin, doświadczony 37-letni astronauta leci na niezwykle niebezpieczną misję. Ma dotrzeć do układu Alfa Centauri na planetę nadającą się do zasiedlenia przez ludzi. Żeby zapobiec nudzie podczas długiej podróży, za towarzyszkę dostaje kobietę-androida Nimani dostosowanego do swojego profilu psychologicznego. Tysiąc lat świetlnych od Ziemi, z pilotem w dłoni, Milutin steruje androidem i czuje się jak bóg. Ma wreszcie swoją seksualną niewolnicę na wyłączność. Przekracza kolejne granice, aż do momentu, kiedy chęć zdominowania Nimani wykracza poza jej oprogramowanie. Wtedy wpada na pomysł zresetowania jej i wgrania prawdziwych emocji. Odważny film science-fiction w estetyce Tarkowskiego z udziałem gwiazdy filmów dla dorosłych w roli kobiety-androida.Pokazywany w ramach pokazów specjalnych na festiwalu w Cannes osiemnasty film najważniejszego twórcy kultury i filmu w Brazylii, inspirowany poematem Jorge de Lima i jego sceniczną adaptacją z lat osiemdziesiątych, która była połączeniem baletu i musicalu. Film opowiada historię austriackiej rodziny Knieps, która od pięciu pokoleń ma własny cyrk. Od momentu założenia O Grande Circo Místico w 1910 roku, aż do czasów współczesnych widzom towarzyszy Celaví — mistrz ceremonii, który nigdy się nie starzeje. Jesteśmy świadkami niesamowitych przygód, wielkich miłości, tragedii i rzeczy niemożliwych. Przekraczamy bramy mistycznego uniwersum, w którym rzeczywistość niezauważalnie łączy się z fantazją. Film będący wielkim świętowaniem magii, rozrywki i kina. W międzynarodowej obsadzie znaleźli się m.in. Vincent Cassel 23-letnia Nadia Murad podjęła się niezwykle trudnej misji. W imieniu swoim i swojej społeczności – Jazydów – opowiada światu o ich masowej eksterminacji z rąk Państwa Islamskiego. Ta mniejszość religijna zamieszkująca muzułmański Irak jest brutalnie zabijana, a kobiety stają się seksualnymi niewolnicami. Nadia, której udało się uciec z kraju, zdecydowała się mówić głośno o tym, co dzieje się z jej rodakami. Rola, której się podjęła, jest niezwykle wymagająca. Raz po raz Nadia przeżywa na nowo traumatyczne doświadczenia terroru, ale się nie poddaje. Mówi spokojnym, opanowanym i pełnym godności głosem. Występuje w parlamencie kanadyjskim, amerykańskich mediach czy wreszcie na forum ONZ u boku prawniczki Amal Clooney. Poruszający film, będący uznaniem dla odwagi i nieustępliwości Nadii Murad. Pokazuje koszty, jakie ponosi młoda kobieta tak bardzo odpowiedzialna za swoją społeczność. Dokument nagrodzony za reżyserię na festiwalu Sundance 2018. Robertina jest jedną z bardziej cenionych argentyńskich aktorek. Za miesiąc ma się odbyć premiera jej monodramu. Robertina jest jednak w stanie ciągłego narastającego niepokoju, co nie pozwala jej skupić się na przygotowaniach. Czuje się zbyt młoda, by być mądrą i zbyt stara, by być młodą. Zaczyna wpadać w opresyjne sidła własnych obsesji i oczekiwań ze strony innych. Kiedy dowie się, że zachorował jej przyjaciel, rzuca wszystko i leci do Danii, by się nim opiekować. Tymczasem premiera zbliża się wielkimi krokami. Robertina musi w końcu zdać sobie sprawę z tego, przed czym tak naprawdę ucieka. Wciągająca opowieść poruszająca się między komedią absurdu a pełnym emocji dramatem. Nagroda na festiwalu Sundance 2018 dla odtwórczyni głównej roli — Valerii Bertuccelli (także współreżyserki filmu)."Dorastając, oglądaliśmy w filmach wciąż zakochujących się Europejczyków i Amerykanów. A Kenijczyków nie. Jakby to uczucie zarezerwowane było wyłącznie dla obcokrajowców" – mówi reżyserka Wanuri Kahiu . I przedstawia historię, która nie ma nic wspólnego z przekonaniem, że "dobre kenijskie dziewczyny zostają dobrymi kenijskimi żonami". Kena i Ziki pragną od życia czegoś więcej. Ich ojcowie są rywalami w lokalnych wyborach, jednak dziewczyny zbliżają się do siebie. Wspierają się, by –mimo życia w konserwatywnym kraju – podążać za marzeniami. Kiedy rodzi się między nimi miłość, sprawa staje się dużo bardziej skomplikowana. W ich tradycyjnym społeczeństwie taka relacja jest niedopuszczalna i surowo zabroniona przez prawo. Będą musiały wybrać między szczęściem a bezpieczeństwem. Pierwszy w historii film z Kenii pokazany w oficjalnej selekcji na festiwalu w Cannes. W ojczystym kraju został zakazany.Ruth Bader Ginsburg, 85-letnia dziś sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, wypracowała spektakularną spuściznę prawną i stała się amerykańską ikoną feminizmu. W latach pięćdziesiątych, jako jedyna kobieta wśród kilkuset mężczyzn, studiowała prawo na Harvardzie. W latach siedemdziesiątych została pierwszą w historii kobietą na stanowisku profesora na Uniwersytecie Columbia i napisała pierwszy w historii podręcznik prawa poświęcony dyskryminacji płci. Od 1993 roku jest sędzią Sądu Najwyższego wyczuloną na sprawy dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry i orientację seksualną. Ruth Bader Ginsburg dzięki swojej tytanicznej pracy i sile argumentacji, odmieniła życie milionów kobiet i mężczyzn. Nieustępliwa, a jednocześnie spokojna i skromna kobieta nieoczekiwanie została także ikoną popkultury. Jest prawdopodobnie jedyną sędzią na świecie, której podobizna – jako wyraz szacunku – w formie tatuażu widnieje na ramionach fanów. Rewelacyjny dokument przybliżający jej wyjątkowe życie i niezwykłą karierę. Travis Beard wielokrotnie odwiedzał Afganistan jako wolontariusz, nauczyciel i organizator festiwalu sztuki alternatywnej. W 2009 roku zafascynowała go skomplikowana historia jedynego w Kabulu rockowego zespołu. W państwie, w którym muzyka rockowa jest dziełem szatana, wyklęci muzycy są celem ataków. Qasem, Pedram, Qais, Lemar i Yousef z grupy District Unknown z trudem zdobywali swoje instrumenty, nie mówiąc o miejscach, w których mogliby ćwiczyć. Odcinano im prąd, grożono, pod sale prób i koncertów podkładano bomby. Chłopaki przetrwali, a dzięki Beardowi stali się znani poza Afganistanem. Stanęli też przed trudnym wyborem: emigrować, kontynuując swoje pasje czy wybrać miłość do ojczyzny, która może ich kosztować życie... Unikalny dokument o podziemiu muzycznym w Kabulu nagrodzony przez Metal Hammer Magazine, najbardziej opiniotwórcze na świecie pismo o muzyce metalowej.Dwie pary kochanków przybywają do brytyjskiego miasta Scarborough. Szukają ucieczki od ograniczeń, na które napotykają w codziennym życiu. Piękna i bardzo nieśmiała Liz wydaje się starsza niż jej beztroski i porywczy partner Daz. W wyblakłym pokoju hotelowym, wśród łuszczącej się tapety, z dala od wścibskich oczu rodzinnego miasta, śmieją się, kłócą, kochają i cieszą swoją anonimowością. Podobnie, w identycznym pokoju zachowuje się wrażliwy Aiden i Beth, ognista i impulsywna młoda kobieta. Pokoje hotelowe są dla nich bezpieczną przystanią, ale także swoistym więzieniem. Przyjdzie czas, że obie pary będą zmuszone pogodzić się z niedozwoloną naturą swojej miłości. Historia o zakazanej miłości, odpowiedzialności i niszczącej sile pożądania. W rolach głównych: Edward Hogg oraz Jessica Barden Jaka jest przyszłość edukacji w świecie zdominowanym przez internet? Hinduski profesor Sugata Mitra, zdobywca nagrody TED Prize, wzywa do rewolucyjnego spojrzenia na to, czego i jak się uczymy. System szkolny, pochodzący z czasów wiktoriańskich, jest przestarzały i nie przystaje do dzisiejszego świata, w którym dostęp do informacji jest na kilka kliknięć. Profesor wymyślił i przetestował system, który może zapewnić dzieciom w krajach rozwijających się dostęp do wysokiej jakości edukacji. Najlepsi nauczyciele i szkoły nie są tam, gdzie potrzeba ich najbardziej. Dokument pokazuje trzyletni projekt profesora, w którym rozmieścił on kioski internetowe w odległej wiosce w Bengalu Zachodnim, gdzie niektóre dzieci nie miały wcześniej dostępu do sieci i w Anglii, gdzie internet nie był nowością. Okazało się, że dla obu grup możliwość samodzielnej organizacji nauki, może zmienić wszystko. Portret zarażającego optymizmem profesora Mitry i jego idei, która potencjalnie może stworzyć pozytywną zmianę dla milionów dzieci.Młoda wdowa Ratna opuszcza swoją młodszą siostrę i rodzinną wioskę. Jedzie do Bombaju, gdzie zostaje zatrudniona jako pomoc domowa w luksusowym apartamencie należącym do Ashwina. Każde zarobione pieniądze wysyła siostrze, by uchronić ją przed aranżowanym małżeństwem. Ashwin przeżywa trudny okres. Zerwał z narzeczoną tuż przed ślubem, gdy odkrył jej zdradę. Został zmuszony przez rodzinę do powrotu ze Stanów Zjednoczonych. Nie jest szczęśliwy. Dzień za dniem, Ratna i "Sir" zaczynają ze sobą rozmawiać. Należą do różnych kast, różnych światów, jednak coś zaczyna ich łączyć. Czy można wznieść się ponad wielowiekowe zasady i żyć zgodnie z własnymi? Romantyczna opowieść osadzona w kontekście niezmiennego od wieków systemu kastowego w Indiach. Film miał premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes.Psychiatrę i jego niewidomą dziewczynę łączy mroczna tajemnica. Szkolna pielęgniarka traci pracę, a wraz z nią dużo więcej. Jej brat zrobi dla niej wszystko. Zdesperowana matka, która czule opiekuje się synem w śpiączce, próbuje najróżniejszych sposobów, by do niego dotrzeć. Młody chłopak sprzedaje swoje ciało, ponieważ siebie utracił już dawno. Chłopiec, który znika i pojawia się... Po trosze thriller, po trosze bajka. Niezwykła historia napędzana niewinnością, pożądaniem, myśleniem magicznym i manipulacją. Mozaikowy debiut reżyserski, w którym wszystkie postaci są ze sobą połączone i poszukują sposobów na przezwyciężenie samotności.Lato na sielankowej ukraińskiej wsi. Larysa chętnie by stąd uciekła. Najchętniej z ukochanym, Scarem, który jest na bakier z prawem. Przez tę miłość Larysa jest odrzucana przez społeczność. Jej rodzina też jej nie akceptuje. Przed laty podobna sytuacja spotkała jej babkę, która wówczas dokonała wyboru. Poświęciła miłość do młodego Cygana i zostawiła go w imię tradycyjnych wartości i podążając za opinią innych. Larysa też musi zdecydować. Wszystko to obserwuje buntownicza pięciolatka Vitka i uczy się, jak ważne jest podążanie za marzeniami. Opowieść o dojrzewaniu między ubóstwem, ignorancją, przemocą z jednej, a realizmem magicznym z drugiej strony. Debiutancki film ukraińskiej reżyserki, którego scenariusz otrzymał nagrodę ScripTeast w Cannes. Autorem zdjęć do filmu jest Michał Englert Wszystkie tytuły 34. Warszawskiego Festiwalu Filmowego poznamy 26 września.