Wielki finał FMF pod znakiem smoka

Finalnym akordem 15. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie było wydarzenie FMF4Kids: Jak wytresować smoka – Live in Concert. Animacja z 2010 roku stała się dla studia Dreamworks początkiem udanej serii, a dla fanów muzyki filmowej jej niezbywalnym elementem jest symfoniczna muzyka Johna Powella , gościa specjalnego tegorocznej edycji FMF.Każdy z sześciu majowych dni festiwalu oferował inny rodzaj doświadczenia muzyki filmowej: od połączenia ścieżek dźwiękowych z awangardą (Kilar|Glass), przez eksplorowanie formuły suity, czyli koncertowych wersji utworów rozsianych w różnych momentach filmu czy wręcz historii kinematografii (Scoring4Polish Directors: Jerzy Skolimowski), koncert stworzony siłą dobrej woli kompozytorów z całego świata (Composers4Ukraine), aż po recital Joanny Słowińskiej z pogranicza kina, poezji i muzyki. Ostatnie dwa dni to jednak powrót do źródeł: monograficznego koncertu Johna Powella oraz konwencji projekcji filmu z muzyką na żywo, która pojawiła się przecież już u początków historii festiwalu. Miłośnicy elfickich chórów i epickiego brzmienia Howarda Shore’a z pewnością pamiętają, że w 2008 roku na krakowskich Błoniach odbyła się pierwsza polska prezentacja muzyki do Drużyny pierścienia. Choć FMF przeszedł od tej pory ewolucję, wciąż wraca także do korzeni.Po czternastu latach od tamtej projekcji, tym razem w Sali Audytoryjnej Centrum Kongresowego ICE Kraków zabrzmiał duży zespół symfoniczny (Orkiestra Akademii Beethovenowskiej), wzbogacony o potężną sekcję rytmiczną i z towarzyszeniem Chóru Filharmonii Krakowskiej. Muzyków poprowadził Ernst van Tiel, dyrygując z dużym wyczuciem tempa i montażu filmu, lecz przede wszystkim z wyczuciem emocji na sali. Seans Jak wytresować smoka nie należał do zwyczajnych – okrzyki radości i ekscytacji wznosiła najmłodsza część publiczności. W czasie całego tygodnia w koncertach udział wzięło prawie 8000 osób, w tym prawie 400 dzieci.W historii festiwalu zapisze się na pewno koncert Composers4Ukraine, do współtworzenia którego zaproszono kompozytorów ( Lolita Ritmanis Antoni Komasa-Łazarkiewicz , Yeakun Yoo, Benjamin Wallfisch Michael Giacchino ), w tym sześcioro zdobywców Oscara ( Johna Williamsa Jana AP Kaczmarka ). Ci wyjątkowi twórcy zostali poproszeni o napisanie lub zadedykowanie swojego dzieła dla Ukrainy, na co zareagowali entuzjastycznie. Duże znaczenie miał również udział w koncercie ukraińskich muzyków – lwowskiej orkiestry INSO, solistów oraz chóru, w którym pojawiły się osoby z Ukrainy.Siłą 15. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie są również przyznane na nim wyróżnienia. Tegoroczną Nagrodę Kilara przyznano Philipowi Glassowi , a koncert Kilar|Glass łączący dziedzictwo tych dwóch kompozytorów ( Kilara Glassa ) stanie się wkrótce "produktem eksportowym", który orkiestra Sinfonietta Cracovia zaprezentuje w Hiszpanii, Belgii oraz Stanach Zjednoczonych. Jeden z głównych bohaterów tej edycji FMF – John Powell – odebrał Nagrodę Kilara przyznaną mu dwa lata temu, kiedy to pandemia zamroziła festiwalowe plany w całej Europie. Ponadto wyróżnienia otrzymali Wojtek Urbański (Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2021) oraz Ignacy Wojciechowski (FMF Young Talent Award 2022). Podczas recitalu piosenek Zygmunta Koniecznego nagrodę Honoris Gratia za zasługi dla Krakowa odebrała Joanna Słowińska.Hasłem przewodnim festiwalu było zdanie: "Więcej niż muzyka filmowa" – to wyraz ambicji, aby poruszać ważne społecznie tematy, ale również by poza muzyką dzielić się z publicznością doświadczeniem branżowym i eksperckim. Przez miasteczko festiwalowe przy Galerii Krakowskiej, gdzie można było między innymi porozmawiać z Johnem Powellem – Krakowską Strefę FMF – przewinęło się ponad 2000 osób. O wiele bardziej kameralny wymiar miały spotkania w ramach Forum Audiowizualnego FMF – w sumie w gronie 34 gości rozmawiano o rozwijaniu formuły festiwalu, odkryciach muzycznych oraz współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w branży filmowej. Te spotkania będą owocować wspaniałymi koncertami w przyszłych edycjach festiwalu. Już zaczynamy odliczać dni kolejnej edycji festiwalu.Autor tekstu: Krzysztof Siwoń