Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do nowego filmu twórcy "Mad Maksa"

Getty Images © Pascal Le Segretain



W marcu przyszłego roku ruszają zdjęcia do nowego filmu George'a Millera ). Główne role wzagrają Idris Elba Fabuła trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że ma to być epicka opowieść łącząca elementy romansu i fantasy, w której kluczową rolę będzie odgrywał dżin. Miller opisuje projekt jako niemal całkowite przeciwieństwoPrzedsięwzięcie finansowane jest niezależnie bez wsparcia żadnej hollywoodzkiej wytwórni.Reżyser zapowiada, że opróczcały czas pracuje intensywnie nad kolejną częścią. Gdy tylko film ze Swinton Elbą trafi do kin, Miller powróci do pustynnego postapokaliptycznego świata.