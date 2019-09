Will Smith gwiazdą ekranizacji "Niebezpiecznego daru" Sakeya

Getty Images © Kevin Winter



Wraca pomysł realizacji widowiska, którego gwiazdą będzie Will Smith . Projekt znalazł nowy dom w wytwórni Paramount.Obraz będzie ekranizacją powieści Marcusa Sakeya wydanej w Polsce pod tytułemi stanowiącej pierwszy tom cyklu o przygodach Nicka Coopera. Projekt przed kilkoma laty miał powstać dla Legendary i Universal Pictures, a Will Smith był wtedy zaangażowany do zagrania głównej roli. Aktor jednak w 2014 roku porzucił projekt, by zagrać we. Przez chwilę wydawało się, że film i tak powstanie, a następcą Smitha zostanie Jared Leto . Ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło.Nowepowstanie od zera. Do napisania scenariusza został zaangażowany Akiva Goldsman , który ze Smithem pracował już kilkakrotnie, w tym przy okazji. Obaj panowie będą też producentami, podobnie zresztą jak i autor powieściowego oryginału.