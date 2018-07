Willem Dafoe w disnejowskim psim zaprzęgu na Alasce

Getty Images © Thomas Niedermueller

) wystąpi w, filmie przygotowywanym z myślą o premierze na serwisie streamingowym Disneya.Będzie to opowieść o słynnym Wielkim Biegu Miłosierdzia, który miał miejsce w 1925 roku na Alasce. Kilka podróżujących psimi zaprzęgami drużyn podjęło się wówczas misji przetransportowania lekarstwa na dyfteryt przez 700 mil surowych warunków. Wszystko po to, by uratować miasteczko Nome przed epidemią. Największymi bohaterami przedsięwzięcia stali się Leonhard Seppala ( Dafoe ) i jego pies Togo. Duet musiał stawić czoła m.in. temperaturze minus 30 stopni.Scenariusz napisał Tom Flynn . Reżyseruje Ericson Core ).