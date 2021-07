WitcherCon, wielkie święto Wiedźmina, już w ten piątek!

https://www.youtube.com/netflix



Uwielbiasz wszystko, co wiedźmińskie? Marzysz o wycieczce all inclusive do twierdzy Kaer Morhen, chcesz zostać pogromcą potworów, a może po prostu czekasz na nowe produkcje z uniwersum Wiedźmina ? Zanim drugi sezon serialu " Wiedźmin " i anime " Wiedźmin: Zmora Wilka " przyprawią Cię o wypieki, Netflix i CD PROJEKT RED zapraszają na WitcherCon - pierwsze globalne święto fanów uniwersum Wiedźmina WitcherCon odbędzie się już w najbliższy piątek, 9 lipca. Wydarzenie będzie można oglądać na żywo na kanałach Netflix i CD PROJEKT RED na YouTube'ie oraz Twitchu. Pierwsza transmisja odbędzie się 9 lipca o godzinie 19:00, a druga - 10 lipca o godzinie 03:00. Każda z nich będzie zawierała unikatowe treści.Plan WitcherConu obejmuje szereg interaktywnych paneli dyskusyjnych oraz wiele wyjątkowych niespodzianek i premierowych materiałów, których fani serii nie powinni przegapić! Wśród atrakcji znajdą się m. in. opowieści o tworzeniu drugiego sezonu serialu " Wiedźmin ", czy też spotkanie z samym Geraltem z Rivii Fanów czeka także prezentacja poświęcona historii i tajemnicom wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen oraz quiz wiedźmiński, w którym wezmą udział zarówno twórcy gier wideo, jak i serialu " Wiedźmin ". Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na oficjalnej stronie: WitcherCon.com O serii " Wiedźmin ":Oparty na bestsellerowej serii powieści serial " Wiedźmin " to opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Historia splecionych losów trzech postaci w niezwykłym świecie Kontynentu, gdzie ludzie, elfy, wiedźmini, krasnoludy i potwory walczą o przetrwanie, a dobro niełatwo jest odróżnić od zła.Informacje o drugim sezonie: Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna — dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka