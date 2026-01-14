Newsy Filmy Festiwale i nagrody Złote Globy 2026: Nowe kategorie nie pomogły. Widownia spadła
Złote Globy 2026: Nowe kategorie nie pomogły. Widownia spadła

źródło: Getty Images
autor: Frazer Harrison
Nielsen podał wyniki oglądalności gali rozdania Złotych Globów. Dane nie są dobre dla stacji CBS, która stała się domem dla nagród w 2024 roku.

Amerykanie nie byli zainteresowani Złotymi Globami. Przynajmniej w telewizji



Według danych Nielsena średnia widownia Złotych Globów wyniosła 8,66 mln. Oznacza to spadek o ok. 7% w porównaniu do wyniku sprzed roku. Amerykanie zdecydowanie woleli oglądać walkę drużyn NFL o miejsca w playoff. Mecz, który nadawano równolegle do gali na NBC, miał widownię sięgającą 29 milionów.

02.jpg Getty Images © Rich Polk/2026GG


W 2025 roku gala Złotych Globów przyciągnęła przed ekrany 9,27 miliona Amerykanów, a w 2024 roku (kiedy CBS po raz pierwszy transmitowało ceremonię) 9,47 mln. Tym samym tegoroczna gala była najgorzej oglądaną w (krótkiej) historii transmisji na antenie CBS.

Nie wszystkie dane są jednak złe dla Złotych Globów. Obecność nagród w mediach społecznościowych wzrosła o 5% w porównaniu do danych poprzedniej ceremonii. Zanotowano co najmniej 42 miliony interakcji. Otwierający monolog Nikki Glaser w ciągu pierwszych 36 godzin zebrał w mediach społecznościowych widownię sięgającą 14 milionów.

Przypomnijmy, że tegoroczne Złote Globy miały kilka nowych kategorii, które miały uatrakcyjnić galę. Wśród nich było wyróżnienie dla podcasterów.

Zobacz monolog Nikki Glaser



