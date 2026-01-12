Polityka na Złotych Globach? Gwiazdy robią aluzje do Trumpa

Gale wręczenia nagród częstą dają filmowcom okazję do wygłaszania żarliwych politycznych apeli. Na tegorocznych Złotych Globach (listę laureatów znajdziecie TUTAJ) o polityce mówiono jednak bardzo ogólnikowo, bez konkretów. Ale kilkoro twórców zabrało głos, nawiązując do ostatnich decyzji amerykańskiego rządu. Co mówiły gwiazdy o polityce podczas ceremonii?
Gala Złotych Globów polityczna, ale bez konkretów
Prowadząca galę Nikki Glaser rozpoczęła ceremonię słowami: Złote Globy – najważniejsza rzecz, jaka obecnie dzieje się na świecie. Getty Images © Christopher Polk/2026GG
Glaser zrobiła jeszcze aluzję do akt Epsteina, żartując: A Złoty Glob za najlepszy montaż trafia do Departamentu Sprawiedliwości.
Ale nazwisko Donalda Trumpa
rzadko padało ze sceny podczas ceremonii. Pełniący rolę jednego z prezenterów Judd Apatow
powiedział jednak w którymś momencie: Wydaje mi się, że żyjemy obecnie w dyktaturze. Wiele można by dziś powiedzieć
, rzuciła ze sceny Jean Smart
, odbierając za rolę w serialu "Hacks
". Powiedziałam swoje na czerwonym dywanie, więc nie powtórzę tego tutaj, ale dziękuję. Róbmy wszyscy to, co należy. Myślę, że każdy wie w swoim sercu, co jest słuszne. Więc po prostu to róbmy. Smart
była jedną z gwiazd, które nosiły tego wieczoru przypinkę "Be Good" w ramach protestu przeciwko ICE (Urzędowi Celno-Imigracyjnemu), po tym jak jeden z agentów zastrzelił 37-letnią Renee Good. Wszystko tutaj toczy się w cieniu tego, co dzieje się z naszym krajem. Mam wrażenie, że jesteśmy w punkcie zwrotnym i mam nadzieję, że ludzie zachowają zimną krew. To będzie najtrudniejsze i może kosztować nas wiele odwagi i wiele opanowania
, powiedziała wcześniej Smart
na czerwonym dywanie w wywiadzie dla "Entertainment Tonight". Wiem, że niektórych irytuje, kiedy aktorzy wykorzystują tego typu okazje, żeby poruszać polityczne tematy, ale nie mówię tego jako aktorka. Mówię to jako obywatelka i mama. Mam nadzieję, że ludzie to zrozumieją. To bardzo ważny moment w historii na robienie filmów, tutaj w USA czy w Brazylii
, zaznaczył Kleber Mendonça Filho
, reżyser "Tajnego agenta
", nagrodzonego w kategorii "Najlepszy film zagraniczny". Pokonanie nienawiści to odpowiedzialność naszego pokolenia
, powiedział natomiast Jack Thorne
, twórca serialu "Dojrzewanie
", odbierając statuetkę za najlepszy serial limitowany. W tej chwili ta szansa wydaje się odległa, ale nadziej to piękna rzecz.
.
"Hacks" – zwiastun serialu