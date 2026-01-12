Newsy Filmy Festiwale i nagrody Polityka na Złotych Globach? Gwiazdy robią aluzje do Trumpa
Polityka na Złotych Globach? Gwiazdy robią aluzje do Trumpa

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Rich Polk/2026GG
Gale wręczenia nagród częstą dają filmowcom okazję do wygłaszania żarliwych politycznych apeli. Na tegorocznych Złotych Globach (listę laureatów znajdziecie TUTAJ) o polityce mówiono jednak bardzo ogólnikowo, bez konkretów. Ale kilkoro twórców zabrało głos, nawiązując do ostatnich decyzji amerykańskiego rządu. Co mówiły gwiazdy o polityce podczas ceremonii?

Gala Złotych Globów polityczna, ale bez konkretów



GettyImages-2255302530.jpg Getty Images © Christopher Polk/2026GG


Prowadząca galę Nikki Glaser rozpoczęła ceremonię słowami: Złote Globy – najważniejsza rzecz, jaka obecnie dzieje się na świecie. Glaser zrobiła jeszcze aluzję do akt Epsteina, żartując: A Złoty Glob za najlepszy montaż trafia do Departamentu Sprawiedliwości.

Ale nazwisko Donalda Trumpa rzadko padało ze sceny podczas ceremonii. Pełniący rolę jednego z prezenterów Judd Apatow powiedział jednak w którymś momencie: Wydaje mi się, że żyjemy obecnie w dyktaturze.

Wiele można by dziś powiedzieć, rzuciła ze sceny Jean Smart, odbierając za rolę w serialu "Hacks". Powiedziałam swoje na czerwonym dywanie, więc nie powtórzę tego tutaj, ale dziękuję. Róbmy wszyscy to, co należy. Myślę, że każdy wie w swoim sercu, co jest słuszne. Więc po prostu to róbmy.

Smart była jedną z gwiazd, które nosiły tego wieczoru przypinkę "Be Good" w ramach protestu przeciwko ICE (Urzędowi Celno-Imigracyjnemu), po tym jak jeden z agentów zastrzelił 37-letnią Renee Good.

Wszystko tutaj toczy się w cieniu tego, co dzieje się z naszym krajem. Mam wrażenie, że jesteśmy w punkcie zwrotnym i mam nadzieję, że ludzie zachowają zimną krew. To będzie najtrudniejsze i może kosztować nas wiele odwagi i wiele opanowania, powiedziała wcześniej Smart na czerwonym dywanie w wywiadzie dla "Entertainment Tonight". Wiem, że niektórych irytuje, kiedy aktorzy wykorzystują tego typu okazje, żeby poruszać polityczne tematy, ale nie mówię tego jako aktorka. Mówię to jako obywatelka i mama. Mam nadzieję, że ludzie to zrozumieją.

To bardzo ważny moment w historii na robienie filmów, tutaj w USA czy w Brazylii, zaznaczył Kleber Mendonça Filho, reżyser "Tajnego agenta", nagrodzonego w kategorii "Najlepszy film zagraniczny".
  
Pokonanie nienawiści to odpowiedzialność naszego pokolenia, powiedział natomiast Jack Thorne, twórca serialu "Dojrzewanie", odbierając statuetkę za najlepszy serial limitowany. W tej chwili ta szansa wydaje się odległa, ale nadziej to piękna rzecz.

Pełną listę laureatów tegorocznych Złotych Globów znajdziecie TUTAJ.

