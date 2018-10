Z kim będzie walczył Jared Leto jako Morbius?

W zeszłym tygodniu producenci Avi Arad Matt Tolmach potwierdzili, że Jared Leto faktycznie wcieli się w znaną z komiksów Marvela postać wampira Morbiusa, nieraz walczącego ze Spider-Manem. Teraz dowiedzieliśmy się zaś, kto prawdopodobnie będzie jego ekranowym przeciwnikiem.Morbius - lekarz, który cierpiał na rzadką chorobę krwi i, próbując się wyleczyć, zmienił się w wampira - stawi czoła niejakiemu Loxiasowi Crownowi. To postać, której nie znajdziemy w komiksach, chociaż dziennikarze z portalu That Hashtag Show spekulują, że Loxias będzie oparty na czarnym charakterze znanym jako Crown bądź Hunger.Filmowy Loxias ma być przyjacielem Michaela Morbiusa, który cierpi na tę samą chorobę i przyjmuje to samo serum, co on. Film opowie o tym, jak Morbius próbuje powstrzymać krwiożerczego przyjaciela, równocześnie walcząc z własnym głodem krwi.Zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku.