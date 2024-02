"Piraci z Karaibów 6". Ayo Edebiri gwiazdą widowiska?

Ayo Edebiri poprowadzi załogę piratek z Karaibów?

Długa droga "Piratów z Karaibów 6"

Zwiastun filmu "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara"

Jak twierdzi zawodowo zajmujący się ujawnianiem hollywoodzkich przecieków Daniel Richtman, Disney ma swoją kandydatkę do głównej roli w niezatytułowanej nowej odsłonie cyklu. Jest nią Ayo Edebiri , która współpracuje już z Disneyem przy okazji serialuByć może, choć to są na razie wyłącznie spekulacje, Edebiri ma wystąpić w wersji, za którą stoi showrunner " The Last of Us Pierwotnie miał być to kolejny sequel z Johnnym Deppem w roli głównej. Jednak jego problemy z Amber Heard sprawiły, że projekt nigdy się nie skrystalizował.Wtedy pojawiły się pierwsze próby zrobienia rebootu/spin-offu. Pierwszym odważnymi byli twórcy " Deadpoola Paul Wernick . Potem, w 2020 roku, ogłoszono żeński spin-off, którego gwiazdą miała być Margot Robbie Disney jednak chyba nie do końca wierzył w ten projekt, bo dwa lata późnieji na chwilę obecną nie wiadomo, która otrzyma zielone światło.(pracował na pierwszymi czterema częściami cyklu),. Byli pewni, że studio projekt z miejsca od rzuci, a tymczasem Disney go kupił.Ostatnią kinową odsłoną cyklu pozostaje film z 2017 roku. Na całym świecie zarobił niecałe 796 milionów dolarów, plasując się na 12. miejscu światowego box office'u.